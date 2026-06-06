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पति को समझाने आए रिश्तेदारों पर फायरिंग, बाल बाल बचे महिला के रिश्तेदार

दो बंदूक के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, रिमांड में लेकर पूछताछ की तैयारी, कई ओर बड़े खुलासे की संभावना है.

SAKTI FIRING
सक्ती फायरिंग के आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 11:50 AM IST

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सक्ती: कर्रापाली गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान समझाइश देने पहुंचे रिश्तेदारों पर जानलेवा फायरिंग हुई. पुलिस ने फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक देशी रिवॉल्वर और एक देशी कट्टा बरामद किया गया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

समझाइश देने गए रिश्तेदारों पर फायरिंग

सक्ती एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि बालपुर निवासी अजय सिंह गोंड़ 4 जून को अपने चाचा ससुर महंगु गोंड़ के बुलावे पर कर्रापाली पहुंचे थे. यहां उनकी रिश्तेदार तीजबाई को उसके पति दिलेश्वर सिदार द्वारा मारपीट और प्रताड़ित किए जाने की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग दिलेश्वर को समझाने गए थे. इस दौरान वह नाराज होकर वहां से चला गया.

फायरिंग की घटना की जानकारी देते सक्ती पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाल बाल बचे रिश्तेदार

पुलिस ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे जब अजय सिंह गोंड़, बुंदीबाई, महंगु गोंड़ और रमेश गोंड़ वापस लौट रहे थे, तब कर्रापाली के बाहर तालाब के पास दिलेश्वर सिदार और उसका साथी सोमदेव सिदार मिले. दोनों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि दिलेश्वर ने अपने पास रखे रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी. गोली सड़क पर लगी, जबकि सभी लोग झुककर और पीछे हटकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.

गिरफ्त में आरोपी

पुलिस ने बताया कि घटना के समय सोमदेव भी हथियार लेकर साथ था. सक्ती पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस अधीक्षक प्रफ्फुल कुमार ठाकुर के निर्देश पर गठित टीम ने दबिश देकर आरोपी दिलेश्वर सिदार और सोमदेव सिदार को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया.

हथियार बरामद, जांच जारी

पुलिस ने दिलेश्वर के कब्जे से घटना में इस्तेमाल देसी रिवॉल्वर, सोमदेव के कब्जे से देशी कट्टा और घटनास्थल से रिवॉल्वर राउंड का खाली कैस बरामद किया है. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर उप जेल सक्ती भेज दिया गया. मामले की जांच जारी है.

आरोपियों को रिमांड में ले सकती है पुलिस

सक्ती पुलिस ने बताया कि आरोपियों को रिमांड में लेने की तैयारी चल रही है. हाल ही में जिले में कई गंभीर मामले सामने आए हैं. अन्य जिलों में भी कई बड़ी घटना घटी है, जो अब तक अनसुलझी रही है. इसे लेकर भी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आरोपियों के पास लंबे समय से बंदूक का होना कई सारे संदेह को जन्म दे रहा है. भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.

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