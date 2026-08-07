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सक्ती में एकलव्य आदर्श स्कूल में 9वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिली लाश, जान देने की आशंका

सक्ती में एकलव्य आदर्श स्कूल में 9वीं के छात्र की संदिग्ध मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सक्ती में एकलव्य आदर्श स्कूल में 9वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिली लाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सक्ती: जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) में कक्षा 9वीं के छात्र उमेश कंवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्र का शव स्कूल के बाथरूम में फंदे से लटका मिला. स्कूल प्रबंधन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है. परिजनों का कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, या तो फिर उसे परेशान किया गया है तभी उसने ऐसा कदम उठाया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

हमें फोन आया तो बस बोले कि हॉस्पिटल आ जाओ बच्चा सीरियस है, लेकिन मौत हो गई है ये नहीं बताए थे. इसमें टीचर या हॉस्टल अधीक्षक पर ही हमें शक है, जांच होनी चाहिए- संजय कंवर,परिजन

प्रिंसिपल निलंबित

मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने स्कूल के प्रिंसिपल मनोज गुप्ता को निलंबित कर दिया है. साथ ही चार सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है. यह टीम सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी. अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पर है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि छात्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल पुलिस और प्रशासन सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

मेरे द्वारा जांच कमेटी बनाई गई है, जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट मांगी गई है साथ ही प्रिंसिपल को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिए हैं- अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर सक्ती

पिछले महीने भी आई थी शिकायत

बताया जा रहा है कि पिछले महीने स्कूल के छात्र-छात्राएं प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे. छात्रों ने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. पिछले एक महीने में स्कूल प्रबंधन की शिकायतें अधिकारियों तक कई बार पहुंचीं, लेकिन समय रहते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई.

अब इस मामले में जांच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है. इन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी और छात्र की मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.