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सक्ती में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा जिला कार्यालय का किया भूमिपूजन, मेधावी छात्रों का भी सम्मान

सक्ती में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा जिला कार्यालय का किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सक्ती: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार को एक दिवसीय सक्ती जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय में बनने वाले नए भाजपा जिला कार्यालय का भूमिपूजन किया. भूमिपूजन के बाद मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश की टॉप-10 सूची में स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया.

छात्रों को प्रोत्साहित करने का प्रयास

कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे छात्र-छात्राएं अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.

सक्ती जिले में पार्टी का अपना आधुनिक कार्यालय बनने से संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी.-विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

भाजपा कार्यालय का भूमिपूजन ऐतिहासिक है, यह भवन संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा. कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का हम आह्वान कर रहे हैं.- किरण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

सम्मान समारोह के समापन के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत सिंह, सांसद कमलेश जांगड़े सहित अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें भगवान श्रीराम और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भेंट कर सम्मानित किया.

मुख्यमंत्री का यह दौरा संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान को लेकर भी महत्वपूर्ण रहा. एक ओर जहां भाजपा जिला कार्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी गई, वहीं दूसरी ओर प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उत्साहवर्धन का संदेश दिया गया.