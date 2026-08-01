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पौड़ी की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान ने बनाई पहचान, 23 साल की साक्षी ने संभाली विकास की कमान

पौड़ी जिले की सबसे कम उम्र की प्रधान ( Etv Bharat )

उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर योजना के माध्यम से गांवों का समग्र विकास संभव है. अपने कार्यों और नेतृत्व क्षमता के चलते साक्षी को अब तक तीन बार दिल्ली आमंत्रित किया जा चुका है. इसके अलावा उन्हें एक बार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के भ्रमण का भी अवसर मिला.

पौड़ी की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बना रहीं विकास की पहचान: साक्षी ने बताया कि उनकी प्राथमिकता गांव के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है.

जिले के पाबौ ब्लॉक के कुई गांव की 23 वर्षीय साक्षी जिले की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान के रूप में अपनी अलग पहचान बना रही हैं. बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुकी साक्षी अब अपनी तकनीकी शिक्षा और नए विचारों के साथ गांव के विकास को नई दिशा देने में जुटी हैं. उनका मानना है कि यदि पंचायत स्तर पर योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, तो गांवों की तस्वीर बदली जा सकती है.

पौड़ी गढ़वाल: पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में उत्तराखंड के कई गांवों में बहुत कम उम्र की युवतियां ग्राम प्रधान चुनी गई थीं. इनमें चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में 21 साल की प्रियंका नेगी सारकोट और इतने ही साल की टिहरी गढ़वाल जिले के धारगांव ग्राम सभा की ग्राम प्रधान शिवानी राणा बनी थीं. पौड़ी जिले के कुई गांव में साक्षी रावत 22 साल की उम्र में ग्राम प्रधान बनीं. साक्षी ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है.

गणतंत्र दिवस समारोह में साक्षी (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

साक्षी रावत को आईएएस अकादमी जाने का मिला मौका: इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें पंचायतों के प्रभावी संचालन और नेतृत्व से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं. साक्षी रावत ने बताया कि-

पुरस्कार समारोह में साक्षी (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

मुझे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जाने का अवसर मिला. वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आईएएस अधिकारियों से संवाद करने का मौका मिला. इस दौरान मैंने अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को विस्तार से उनके सामने रखा. पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या लगातार बढ़ता पलायन है. रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गांवों के युवा मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं.

साक्षी रावत, ग्राम प्रधान, कुई गांव, पौड़ी गढ़वाल-

शिक्षा और पलायन पर है साक्षी का फोकस: साक्षी रावत ने कहा कि उनका प्रयास है कि गांव में ही ऐसे अवसर विकसित किए जाएं, जिससे युवाओं को अपने घर के आसपास रोजगार मिल सके और पलायन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि उनके गांव की स्थिति आज चिंताजनक है. छात्र संख्या लगातार घटने के कारण गांव का विद्यालय बंद हो चुका है. अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में गांव छोड़ चुके हैं. अब गांव में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं. ऐसे हालात को बदलना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

अपनी ग्राम सभा की बैठक लेती साक्षी रावत (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

पढ़ाई के साथ खेल और सामाजिक गतिविधियां भी जरूरी: साक्षी का मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होना चाहिए. शिक्षा के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक और अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी उतनी ही आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने के लिए गांव में खेल मैदान और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है.

ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों के के साथ साक्षी (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

उन्होंने बताया कि इस दिशा में उन्होंने विभिन्न विभागों को प्रस्ताव भेजे हैं. प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद गांव में आधुनिक खेल मैदान का विकास किया जाएगा तथा बच्चों और युवाओं के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों से जुड़े आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

पुराने संसद भवन परिसर में साक्षी (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

साक्षी रावत अपने एकल साल के कार्यकाल को सकारात्मक मानती हैं: साक्षी ने कहा कि-

ग्राम प्रधान के रूप में मेरा एक वर्ष का कार्यकाल काफी सकारात्मक रहा है. इस दौरान मैंने गांव की समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में लगातार काम किया है. मेरा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में कुई गांव को शिक्षा, खेल, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए. साक्षी रावत, ग्राम प्रधान, कुई गांव, पौड़ी गढ़वाल-

23 साल की ग्राम प्रधान की सोच से जिला पंचायत राज अधिकारी हैं प्रभावित: वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी जितेंद्र कुमार ने बताया कि-

गणतंत्र दिवस पर सम्मान (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

आज के युवा ग्राम प्रधान मानसिक रूप से काफी परिपक्व और नवाचार की सोच रखने वाले हैं. इसी उद्देश्य से उन्हें विभिन्न राज्यों और संस्थानों के अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है, ताकि वे वहां के सफल विकास मॉडल को अपने गांवों में भी लागू कर सकें. -जितेंद्र कुमार, पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल-

साक्षी को उनके उत्कृष्ट कार्यों और नेतृत्व क्षमता के चलते गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से दिल्ली आमंत्रित किया गया था. यह सम्मान न केवल साक्षी के लिए, बल्कि पूरे पौड़ी जिले के लिए भी गौरव की बात है.

डीएम से विकास कार्यों को लेकर चर्चा (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

कम उम्र में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी संभाल रहीं साक्षी आज क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर युवतियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं. उनका कहना है कि यदि युवाओं को अवसर और जिम्मेदारी दी जाए, तो वे गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

बच्चों के साथ ग्राम प्रधान साक्षी (Photo courtesy: Sakshi Rawat)

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