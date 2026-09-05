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साक्षी महाराज ने सपा पर लगाए गंभीर आरोप; बोले- अखिलेश यादव के पिता रामभक्तों को मारने की बात करते थे

2030 तक घर-घर पहुंचेगा गंगाजल, दही चौकी के बूचड़खाने हटाने की लड़ाई जारी.

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उन्नाव सांसद साक्षी महाराज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 4:29 PM IST

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उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान विकास, गंगा जल योजना, दही चौकी स्थित बूचड़खानों, विरासत और विकास के मॉडल, कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की राजनीति और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कई अहम बयान दिए. सांसद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.

उन्नाव सांसद साक्षी महाराज. (Video Credit; ETV Bharat)

स्वच्छ जल के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि गंगा जल को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि साल 2030 तक घर-घर गंगा जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा. सांसद ने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

दही चौकी क्षेत्र में संचालित बूचड़खानों को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि वह स्वयं इस मुद्दे को लेकर अत्यंत कष्ट में हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि अभी तक वह इन बूचड़खानों को हटाने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनकी लड़ाई जारी है. उन्होंने कहा कि वह बूचड़खानों को हटाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे और जरूर हटाएंगे.

उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, महाकाल और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है. विकास के साथ देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करना भी जरूरी है. साक्षी महाराज ने हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर भी टिप्पणी की. बोले, हिंदुस्तान या मुसलमान कोई अरब से नहीं आया है, बल्कि सभी राम के वंशज हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भी उनका भाई है.

कानून व्यवस्था पर पुलिस की जिम्मेदारी: कानून व्यवस्था को लेकर सांसद ने कहा कि सवाल खड़ा करना पत्रकार का कर्तव्य है, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि दोनों की अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं और कानून व्यवस्था के मामले में पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.

सपा पर तुष्टिकरण का आरोप: समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए साक्षी महाराज ने आरोप लगाया कि सपा तुष्टिकरण की राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पिता रामभक्तों को मारने की बात कहते थे. सांसद ने सपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो वह घोषणा करे कि सरकार बनने पर मुसलमान को सीएम बनाएगी. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को शौचालय, मकान समेत तमाम योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने दिया है.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, महाराज ने कहा कि राहुल गांधी बौखलाए हैं. भारतीय राजनीति में कार्टून बनकर उभरे हैं. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. सांसद के इन बयानों के बाद स्थानीय राजनीति में एक बार फिर विकास, बूचड़खानों, तुष्टिकरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं.

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