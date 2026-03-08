ETV Bharat / state

बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी में गाड़ा झंडा, पलवल के सक्षम ने हासिल की 155वीं रैंक

पलवल : यूपीएससी द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में पलवल शहर के हुड्डा सेक्टर 2 निवासी सक्षम शर्मा ने 155 वीं रैंक हासिल की. उनकी इस उपलब्धि पर घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लग रहा है. लोग मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं.

बिना कोचिंग के 155वीं रैंक हासिल किया : अपनी इस उपलब्धि पर जानकारी देते हुए सक्षम शर्मा ने बताया कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई फरीदाबाद के एक निजी स्कूल से की थी और ग्रेजुएशन एनएसआईटी से की थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने ये मुकाम बिना किसी कोचिंग के हासिल किया है. उनकी इस सफलता के पीछे उनके माता पिता और मामा जो खुद रक्षा मंत्रालय में अधिकारी है, उनका खासा योगदान है. सक्षम ने बताया कि डीयू से बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं का लक्ष्य निर्धारित किया था. अब उन्होंने चौथे प्रयास में ये मुकाम हासिल किया है.

पलवल के सक्षम ने हासिल की 155वीं रैंक (Etv Bharat)

पिता की पेंट की फैक्ट्री : उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्र होने के बावजूद मुख्य परीक्षा के लिए समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) विषय को चुना. आपको बता दें कि सक्षम के पिता ऋषि शर्मा पलवल में ही पेंट फैक्ट्री का संचालन करते हैं, और मां मीनू एक टीचर हैं. सक्षम के अनुसार, उनके सफर में सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव प्रीलिम्स परीक्षा को पास करना रहा. वहीं सक्षम के माता-पिता ने बताया कि सक्षम शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल आता रहा है और बेहद ही मेहनती रहा है. उसी मेहनत की बदौलत सक्षम ने ये मुकाम हासिल किया है जिसे लेकर अब पूरे परिवार में खुशी का माहौल है.