ग्रेटर नोएडा के साकीपुर में छात्र की हत्या मामले फरार दूसरे आरोपी वीर सिंह भी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में हुए चर्चित LLB छात्र हत्याकांड में फरार आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने बुधवार-गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया.
Published : May 7, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : May 7, 2026 at 10:20 AM IST
नोएडा: ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में हुए चर्चित LLB छात्र हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना सूरजपुर पुलिस ने बुधवार-गुरुवार की रात मुठभेड़ के बाद मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. इस बीच हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों को दिनदहाड़े छात्र पर गोलियां बरसाते देखा जा सकता है. पुलिस अब इस सनसनीखेज वारदात से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
कूड़े को जलाने को लेकर हुआ था विवाद
ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में नाली की सफाई से निकले कूड़े को जलाने को लेकर पड़ोसियों ने घर में घुसकर मंगलवार रात एलएलबी के एक छात्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. गंभीर रूप से घायल छात्र की अस्पताल में मौत हो गई थी.
हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी
इस मामले में ऑपरेशन क्लीन के तहत थाना सूरजपुर पुलिस अलर्ट पर थी. एमटैक के सामने तिराहे पर पुलिस टीम तिलपता से गौर सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी.तभी सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखी. जब पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया, तो बदमाश ने भागने की कोशिश की. खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा.
आरोपी वीर सिंह साकीपुर का ही रहने वाला है और छात्र की हत्या के मामले में फरार चल रहा था. मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने उसके पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है. हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
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