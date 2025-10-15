ETV Bharat / state

देहरादून वालों को मिली 2 सखी कैब की सौगात, ऑटोमेटेड पार्किंग से 5 किलोमीटर फ्री पिक एंड ड्रॉप करेंगी

देहरादून वासियों को दो फ्री सखी कैब की सुविधा मिली: बुधवार को देहरादून वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड से सखी शटल सेवा के दो नए ईवी का संचालन शुरू कर दिया है. राजपुर विधायक खजान दास और देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया है.

देहरादून: बुधवार 15 अक्टूबर से आम जनमानस को देहरादून जिला प्रशासन के ऑटोमेटेड पार्किंग प्रोजेक्ट के तहत दो फ्री सखी कैब की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है. जल्द ही 6 अतिरिक्त कैब भी लोगों को निशुल्क गंतव्य तक छोड़ने और लाने के लिए नवंबर माह तक उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके बाद शटल सर्विस की संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी.

सखी कैब के लिए देहरादून के 5 स्थान चिन्हित: ये वाहन परेड ग्राउंड ऑटोमेटेड पार्किंग से 5 किलोमीटर के दायरे तक जनमानस को ड्रॉप करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे. वह अपने वाहन पार्किंग में पार्क करके सखी वाहन से निशुल्क आ जा सकेंगे. इन वाहनों के लिए शहर में पांच स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर स्टॉपेज बनाये जाएंगे.

देहरादून में फ्री सखी कैब की सुविधा शुरू (Photo- ETV Bharat)

महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे संचालन: ऑटोमेटेड पार्किंग समेत सब वाहन महिला स्वयं सहायता समूह के अधीन रहेंगे. फिलहाल कृष्णा स्वयं सहायता समूह द्वारा पार्किंग का संचालन किया जा रहा है. इस समूह को अभी पार्किंग से 29,120 रुपए प्रतिदिन की आय प्राप्त हो रही है और यह निरंतर बढ़ती जा रही है. जिला प्रशासन का कहना है कि सखी वाहन लगने से इनकी आय में और इजाफा होगा.

विधायक खजान दास और मेयर सौरभ थपलियाल ने सखी कैब को हरी झंडी दिखाई (Photo- ETV Bharat)

विधायक ने की प्रशासन की सराहना: जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क कैब को चलाने के लिए दो ड्राइवर भी उपलब्ध करवाए गए हैं. इस मौके पर विधायक खजान दास ने जिला प्रशासन की पहल को शहर के जाम से निजात दिलाने की दिशा में बेहतर कदम बताया है. उन्होंने जनता के कामों के लिए धनराशि का सदुपयोग किये जाने पर और नए प्रोजेक्ट के लिए जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद किया है. जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि-

सखी कैब ऑटोमेटेड पार्किंग से 5 किलोमीटर फ्री पिक एंड ड्रॉप करेंगी (Photo- ETV Bharat)

सड़क पर कार खड़ी करने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान: ऑटोमेटेड पार्किंग की लागत निर्माण परंपरागत पार्किंग से तीन गुना सस्ती है. इन पार्किंगों का इस्तेमाल करने से बहुत हद तक जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी. अब फ्री शटल सेवा सुविधा शुरू होने से लोगों को निशुल्क कैब की सेवा दी गई है. फ्री कैब फैसिलिटी मिलने के बाद सड़क पर कार खड़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!