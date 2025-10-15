ETV Bharat / state

देहरादून वालों को मिली 2 सखी कैब की सौगात, ऑटोमेटेड पार्किंग से 5 किलोमीटर फ्री पिक एंड ड्रॉप करेंगी

जल्द ही 6 अतिरिक्त कैब भी लोगों को निशुल्क गंतव्य तक छोड़ने और लाने के लिए नवंबर माह तक उपलब्ध हो जाएंगी

free Sakhi cabs in Dehradun
फ्री सखी कैब (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 15, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: बुधवार 15 अक्टूबर से आम जनमानस को देहरादून जिला प्रशासन के ऑटोमेटेड पार्किंग प्रोजेक्ट के तहत दो फ्री सखी कैब की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है. जल्द ही 6 अतिरिक्त कैब भी लोगों को निशुल्क गंतव्य तक छोड़ने और लाने के लिए नवंबर माह तक उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके बाद शटल सर्विस की संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी.

देहरादून वासियों को दो फ्री सखी कैब की सुविधा मिली: बुधवार को देहरादून वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड से सखी शटल सेवा के दो नए ईवी का संचालन शुरू कर दिया है. राजपुर विधायक खजान दास और देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया है.

फ्री सखी कैब का उद्घाटन (Video- ETV Bharat)

सखी कैब के लिए देहरादून के 5 स्थान चिन्हित: ये वाहन परेड ग्राउंड ऑटोमेटेड पार्किंग से 5 किलोमीटर के दायरे तक जनमानस को ड्रॉप करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे. वह अपने वाहन पार्किंग में पार्क करके सखी वाहन से निशुल्क आ जा सकेंगे. इन वाहनों के लिए शहर में पांच स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर स्टॉपेज बनाये जाएंगे.

free Sakhi cabs in Dehradun
देहरादून में फ्री सखी कैब की सुविधा शुरू (Photo- ETV Bharat)

महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे संचालन: ऑटोमेटेड पार्किंग समेत सब वाहन महिला स्वयं सहायता समूह के अधीन रहेंगे. फिलहाल कृष्णा स्वयं सहायता समूह द्वारा पार्किंग का संचालन किया जा रहा है. इस समूह को अभी पार्किंग से 29,120 रुपए प्रतिदिन की आय प्राप्त हो रही है और यह निरंतर बढ़ती जा रही है. जिला प्रशासन का कहना है कि सखी वाहन लगने से इनकी आय में और इजाफा होगा.

free Sakhi cabs in Dehradun
विधायक खजान दास और मेयर सौरभ थपलियाल ने सखी कैब को हरी झंडी दिखाई (Photo- ETV Bharat)

विधायक ने की प्रशासन की सराहना: जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क कैब को चलाने के लिए दो ड्राइवर भी उपलब्ध करवाए गए हैं. इस मौके पर विधायक खजान दास ने जिला प्रशासन की पहल को शहर के जाम से निजात दिलाने की दिशा में बेहतर कदम बताया है. उन्होंने जनता के कामों के लिए धनराशि का सदुपयोग किये जाने पर और नए प्रोजेक्ट के लिए जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद किया है. जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि-

free Sakhi cabs in Dehradun
सखी कैब ऑटोमेटेड पार्किंग से 5 किलोमीटर फ्री पिक एंड ड्रॉप करेंगी (Photo- ETV Bharat)

सड़क पर कार खड़ी करने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान: ऑटोमेटेड पार्किंग की लागत निर्माण परंपरागत पार्किंग से तीन गुना सस्ती है. इन पार्किंगों का इस्तेमाल करने से बहुत हद तक जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी. अब फ्री शटल सेवा सुविधा शुरू होने से लोगों को निशुल्क कैब की सेवा दी गई है. फ्री कैब फैसिलिटी मिलने के बाद सड़क पर कार खड़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

TAGGED:

SAKHI CABS FREE PICK AND DROP
AUTOMATED PARKING IN DEHRADUN
FREE PICK AND DROP IN DEHRADUN
फ्री सखी कैब देहरादून
FREE SAKHI CABS IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.