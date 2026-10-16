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गुरुग्राम में ध्रुव राठी के घर पहुंचा साकेत कोर्ट का समन, सामने आया नोटिस चस्पा करने का वीडियो

Saket Court summons Dhruv Rathee ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें एक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली की साकेत कोर्ट की ओर से जारी समन उनके गुरुग्राम स्थित सेक्टर-56 के आवास के मुख्य गेट पर चस्पा किया गया है. अब नोटिस चस्पा किए जाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कोर्ट के समन को उनके घर के बाहर लगाने की कार्रवाई दिखाई गई है. ये मामला साल 2018 में प्रकाशित एक यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है.

ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ी: ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर कोर्ट का समन पहुंचने के बाद यह मामला चर्चा में है. समन तामील कराने के लिए शिकायतकर्ता पक्ष के वकील कोर्ट के अधिकृत कर्मचारी के साथ उनके आवास पर पहुंचे थे. उनके घर के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा किया गया. साकेत कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष को समन तामील कराने की प्रक्रिया में कोर्ट कर्मचारी के साथ जाने की अनुमति दी थी. अब सामने आए वीडियो में नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

गुरुग्राम में ध्रुव राठी के घर पहुंचा साकेत कोर्ट का समन (ETV Bharat) क्या है 2018 का पूरा मानहानि मामला? यह मामला शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता खुद को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी सेल से जुड़ा बताते हैं. मामला ध्रुव राठी के मई 2018 में प्रकाशित यूट्यूब वीडियो ‘BJP IT Cell Part-2’ को लेकर है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में उनके और भाजपा के आईटी सेल के बारे में गलत आरोप लगाए गए थे. आरोप के मुताबिक, वीडियो में दावा किया गया था कि ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए महावीर प्रसाद नाम के व्यक्ति को 50 लाख रुपये देने की पेशकश की गई थी और इस मामले में विकास पांडे की भूमिका बताई गई थी. शिकायतकर्ता ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि इससे उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. इसी आधार पर उन्होंने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, ये शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं और मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है. ध्रुव राठी के घर पर चस्पा समन (ETV Bharat) कई साल से नहीं हो पा रही थी समन की तामील: साकेत कोर्ट ने जुलाई 2019 में भी ध्रुव राठी के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन कई वर्षों तक समन की तामील नहीं हो सकी. शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि ध्रुव राठी मुख्य रूप से विदेश में रहते हैं, जिसके चलते उन्हें समन पहुंचाने में परेशानी आ रही थी. हाल ही में अदालत को जानकारी दी गई कि ध्रुव राठी भारत में हैं और गुरुग्राम में रह रहे हैं. इसके बाद 12 अक्टूबर 2026 को साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने मामले की जल्द सुनवाई और नए सिरे से समन जारी करने की मांग पर आदेश दिया. अदालत ने शिकायतकर्ता को कोर्ट के कर्मचारी के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति भी दी.