तिल चौथ पर आस्था का सैलाब: बूंदी में चौथ माता के मंदिर में उमड़े लाखो श्रद्धालु

चौथमाता मंदिर मेला क्षेत्र की सुरक्षा में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 5 उपाधीक्षक, 13 थानाधिकारी और 350 से अधिक पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए.

मंदिर में सजी चौथ माता की प्रतिमा (Etv Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 6, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
बूंदी: तिल चौथ के अवसर पर बूंदी की बाणगंगा पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. मंगलवार तड़के करीब 3 बजे से ही माता के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. यह क्रम दिनभर जारी रहा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे.

मंदिर समिति अध्यक्ष गोपाल गुर्जर ने बताया कि तिल चौथ का पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है. वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है. उन्होंने बताया कि बूंदी के अलावा प्रदेशभर के श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए सुबह से ही बूंदी पहुंच रहे थे. करीब डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु माता के दर्शनों को पहुंचे हैं.

मंदिर में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Bundi)

सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. बड़ी संख्या में महिलाओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर मनोकामनाएं मांगी. श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर व्रत-उपवास रखे. परिवार की खुशहाली की कामना की. रात के समय बड़ी माता मंदिर परिसर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

भारी पुलिस जाब्ता तैनात: चौथ माता मंदिर मेला क्षेत्र की सुरक्षा में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), 5 उपाधीक्षक (डीवाईएसपी), 13 थानाधिकारी और 350 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा भी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते रहे. मंदिर परिसर, पहाड़ी मार्ग और मेला क्षेत्र में जगह-जगह पुलिस जत्था तैनात रहा, जिससे श्रद्धालु स्वयं को सुरक्षित महसूस करते दिखे. सुबह से ही कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा. यातायात प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए तड़के सुबह से ही कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था. जैत सागर रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही और मीरा गेट से ही श्रद्धालुओं को पैदल दर्शन के लिए भेजा गया. अहिंसा सर्किल से बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश रोक दिया गया. करीब तीन किलोमीटर पहले से ही वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया, वहीं विभिन्न पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहे, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रही.

