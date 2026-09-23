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सकंड गांव में सड़क को मिली स्वीकृति, रंग लाया गैंती फावड़ा आंदोलन, जानिए संघर्ष की कहानी

सिंद्रवाणी-सकंड मोटर मार्ग के प्रथम चरण के नव निर्माण को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है.

SAKAND VILLAGE ROAD
सकंड गांव सड़क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2026 at 2:05 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के चर्चित सकंड गांव के ग्रामीणों का गैंती फावड़ा आंदोलन रंग लाया है. सिंद्रवाणी-सकंड मोटर मार्ग के प्रथम चरण के नव निर्माण को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है. 9.50 किमी मोटर मार्ग के निर्माण प्रक्रिया के प्रथम चरण के लिए 15.68 लाख रुपये स्वीकृत हुये हैं. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग,उत्तराखंड शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है.


शासनादेश के अनुसार, उक्त मोटर मार्ग की कुल लंबाई 9.500 किलोमीटर है. प्रथम चरण के लिए ₹15.68 लाख स्वीकृत किये गये हैं. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय के लिए ₹10 हजार की धनराशि भी प्राविधानित की गई है. शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाएगी. निर्माण कार्य में शासन द्वारा निर्धारित दरों, विशिष्टियों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें सिंद्रवाणी-सकंड मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी. वहीं, सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने से स्थानीय ग्रामीणों को दैनिक आवागमन, परिवहन तथा आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय उत्पादों के परिवहन तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को भी बेहतर आधार मिलेगा. लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को नियमानुसार पूर्ण करते हुए स्वीकृत कार्य को गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

ग्रामीणों ने खुद उठाया था गैंती फावड़ा: बताते चलें कि, सड़क सुविधा से वंचित कर्णप्रयाग विकासखंड के सकंड गांव के ग्रामीणों का सब्र तब जवाब दे गया था, जब शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगातार सड़क की मांग करने के बावजूद जब गांव तक सड़क नहीं पहुंची. जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही गैंती,फावड़ा, बेलचा और अन्य औजार उठा लिए थे. ग्रामीणों ने अपने निजी संसाधनों और श्रमदान से गांव तक सड़क निर्माण का काम शुरू किया. ग्रामीणों का आरोप था कि, विधायक अनिल नौटियाल ने तीन महीने के भीतर सड़क का सर्वे कराने और जल्द सड़क कटिंग का काम शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी गांव तक सड़क नहीं पहुंची. ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी, कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गांव को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा गया तो साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा.


कई बार की सर्वे के बाद विभागीय व अन्य तकनीकी अड़चनों के बाद सड़क का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था. जिसके बाद ग्रामीणों की आम सहमति से दुबारा से सर्वे कराया गया. अब प्रथम चरण की वित्तिय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

-अनिल नौटियाल, कर्णप्रयाग विधायक

ग्राम प्रधान खरसांई (सकंड) की ग्राम प्रधान शिवानी चौधरी ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने बताया इससे पूर्व में भी पूर्वर्ती कांग्रेस सरकार में इसी प्रकार की स्वीकृति की बात हो चुकी है.उस समय भी कोई कार्य नहीं हो पाया था. जब तक धरातल पर कार्य प्रारंभ नही होता तब तक हम लोग इस प्रकार की स्वीकृति को मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा इस स्वीकृति को लेकर ग्रामीणों में कोई उत्साह नहीं है. जब तक जेसीबी से सड़क कटिंग का कार्य शुरू नहीं कर दिया जाता तब तक इस प्रकार की स्वीकृति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है.

सकंड गांव के सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा मंगलवार से लोकनिर्माण विभाग का सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है. गैंती फावड़ा आंदोलन के बाद प्रथम चरण की वित्तिय स्वीकृति मिली है. ग्रामीणों को इन सब पर कोई भी विश्वास नहीं है.

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