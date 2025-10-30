ETV Bharat / state

उदयपुर बना 'राजस्थान का कश्मीर', पर्यटक बोले- आज मैं ऊपर, आसमां नीचे...

गाइड हनुमान सिंह राणावत ने बताया कि इन दिनों उदयपुर में बारिश और कोहरे का मौसम हो रहा है. पर्यटक इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं. लखनऊ से उदयपुर घूमने आई उमा ने बताया कि उदयपुर इन दिनों शिमला और जम्मू-कश्मीर जैसा दिखाई दे रहा है. वैसे भी उदयपुर को 'राजस्थान का कश्मीर' कहा जाता है, लेकिन जब हम लोग सज्जनगढ़ पहुंचे तो ऐसा लगा कि हम बादलों से बातें कर रहे हैं. सज्जनगढ़ पहुंचने पर हमें ऐसा फील हुआ- आज मैं ऊपर, आसमां नीचे...एक अन्य पर्यटक नीतू ने कहा कि उदयपुर में मनाली जैसा माहौल नजर आ रहा है.

सबसे दिलचस्प नजारा उदयपुर के सज्जनगढ़ पैलेस में देखने को मिल रहा है. इसे 'मानसून पैलेस' के नाम से भी जाना जाता है. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. कोहरे के कारण गुरुवार को सज्जनगढ़ पैलेस पर विजिबिलिटी महज 20 मीटर तक ही रह गई. ईटीवी भारत की टीम ने भी सज्जनगढ़ पैलेस घूमकर आए पर्यटकों से बातचीत की और उनके अनुभव जाना...

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों जम्मू-कश्मीर और शिमला जैसा नजारा देखने को मिल रहा है. पिछले चार दिनों से उदयपुर में मौसम परिवर्तन के कारण झमाझम बारिश हो रही है. गुरुवार को भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा. ऐसे में सुबह से ही घने कोहरे के साथ मौसम सुहाना बना हुआ है. देश-दुनिया से पहुंचे पर्यटक भी इस मौसम में पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठा रहे हैं.

ये है सज्जनगढ़ का इतिहास: इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि इस महल का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह (1874-1884) ने सन 1883 ई. में बांसदरा की पहाड़ी पर मानसून के बादलों पर नजर रखने के लिए करवाया था, लेकिन महल का निर्माण पूरा होने से पहले ही मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई. उन्हीं के नाम पर इस महल को 'सज्जनगढ़' नाम दिया गया. किले की सुदृढ़ प्राचीर का कार्य महाराणा सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा फतह सिंह (1884-1930) के समय में पूरा हुआ. सन् 1956 में महाराणा भगवत सिंह ने यह महल जनता को समर्पित कर दिया था.

बारिश की एक-एक बूंद को सहेजा: समुद्र तल से 932.60 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित सज्जनगढ़ महल शिल्पकला, प्रकृति प्रेम और दूरदृष्टि का अनुपम उदाहरण है. महल पर गिरने वाली बारिश की हर बूंद को सहेजने का प्रबंध किया गया है. इस महल की नींव 18 अगस्त, 1883 को रखी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य 1898 में महाराणा फतह सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ. फतह सिंह ने सन 1900 में यहां एक शिकारबाड़ी का निर्माण करवाया, जिसे महल की पश्चिम दिशा में देखा जा सकता है. सज्जनगढ़ के जनाना और मर्दाना महल में कलात्मक स्तंभ, सभामंडप, झरोखे और तहखाने मेवाड़ की समृद्ध स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं. महल में मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास समेटे सुंदर बाग-बगीचे, फव्वारे और हौद पर्यटकों के पसंदीदा सेल्फी पॉइंट बन गए हैं.

सज्जनगढ़ पैलेस में पयर्टकों की भीड़ (ETV Bharat Udaipur)

हॉलीवुड में सज्जनगढ़: उदयपुर शहर से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर अरावली की बांसदरा पहाड़ी पर स्थित सज्जनगढ़ में 1983 में आई जेम्स बॉण्ड सीरीज की मशहूर हॉलीवुड फिल्म 'ऑक्टोपसी' के सीन फिल्माए गए थे. फिल्म में इस महल को खलनायक अफगान राजकुमार कमाल खान के निवास के रूप में दिखाया गया था. 'गाइड', 'कुंदन', 'जिस देश में गंगा बहती है', 'जय चित्तौड़' सहित कई हिंदी फिल्मों और मशहूर गीतों व म्यूजिक एल्बम की शूटिंग भी यहां हुई है.

उदयपुर बारिश की चपेट में: उदयपुर शहर पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश की चपेट में है, जिससे जनजीवन प्रभावित है. गुरुवार को भी रुक-रुक कर हुई बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. लोगों की दिनचर्या बाधित हुई और सड़कों पर वाहनों का आवागमन कम नजर आया. लोग बारिश और बढ़ती ठंड से बचने के लिए रेनकोट और ऊनी कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. हालांकि बारिश के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिला है. फतेहसागर झील और अन्य पर्यटन स्थलों पर देसी-विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई. उदयपुर का तापमान गिरकर अधिकतम 22.2 और न्यूनतम 18.1 डिग्री सेल्सियस हो गया. मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर से मौसम शुष्क होने और धूप खिलने की संभावना है.

