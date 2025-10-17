ETV Bharat / state

सरस्वती विहार में 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्रकैद की सजा को सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के मामले में मिली उम्रकैद की सजा को सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था और 25 फरवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. मामला 1 नवंबर 1984 की है जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राज नगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे.

शिकायत के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया था जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया. भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम दिया. शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,395,397,302,307, 436 और 440 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.