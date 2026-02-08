ETV Bharat / state

हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की दर्दनाक हादसे में मौत, पत्नी बुरी तरह घायल

हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की गीजर फटने से मौत, घर के बाथरूम में लगे इलेक्ट्रिक गीजर में अचानक हुआ विस्फोट, इलाके में मातम

हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की हादसे में मौत
हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की हादसे में मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 8, 2026 at 1:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की प्रसिद्ध सूफी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का एक दर्दनाक हादसे में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि यह हादसा उनके घर के बाथरूम में गीजर फटने की वजह से हुआ.

गीजर के फट जाने से बड़ा हादसा

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाना इलाके में शनिवार शाम बाथरूम के अंदर गीजर के फट जाने से आग लगने का मामला सामने आया. उस समय सैयद मोहम्मद निजामी बाथरूम में ही मौजूद थें .आग की वजह से बाथरूम के अंदर धुआं भर गया जिसके वजह से दम घुट जाने की वजह से उनकी मौत हो गई. वही इस घटना में सैयद मोहम्मद निजामी की पत्नी घायल है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की दर्दनाक हादसे में मौत (ETV Bharat)

ख्वाजा निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी की मौत

घटना की सूचना फायर विभाग शाम को 5:04 पर मिली इसके बाद फायर विभाग की पांच गाड़ियां को मौके के लिए रवाना किया गया. जिन्होंने आग पर काबू पाया. जिसके बाद मौके पर मौजूद घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां सैयद मोहम्मद निजामी की मौत हो गई और उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है.

सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी की मौत के बाद मातम

दरगाह हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन के सज्जाद नशी सैयद मोहम्मद निजामी ख़्वाजा हसन सानी निज़ामी के भतीजे थे.दरगाह हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन के एक सज्जाद नशी सैयद मोहम्मद निजामी के देशभर में काफी फॉलोअर्स थे. बता दें कि उनकी अंतिम विदाई में विदेश से भी और देश के अलग-अलग राज्यों से उनके मुरीद पहुंचे हैं. वहीं आंध्र प्रदेश से पहुंचे खालिद निजामी ने बताया कि यह बहुत दुख की घड़ी है कि हम जिसके मुरीद थे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है.

सैयद मोहम्मद निजामी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग

सैयद मोहम्मद निजामी के मुरीद दूर-दूर से चलकर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. दुख के इस घड़ी में उनके जितने भी मुरीद है उनसे हम अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उन्हें इस दुख को सहने की हिम्मत मिले.

एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा ने दी घटना की जानकारी

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दक्षिण पूर्व जिले के एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा ने रविवार को बताया कि शनिवार शाम करीब 5:00 बजे हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ब्लास्ट के कारण आग लगी है. घर का दरवाजा अंदर से बंद था. जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया और घर में मौजूद सभी फैमिली मेंबर को रेस्क्यू किया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 50 वर्षीय घर के मलिक मोहम्मद सैयद निजामी और उनकी पत्नी 45 वर्षीय फिदा निजामी बेसुध मिले इसके बाद पुलिस ने उनको रेस्क्यू कर एंबुलेंस के जरिए मूलचंद अस्पताल पहुंचाया. जहां सैयद मोहम्मद सैयद निजामी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया वहीं फिदा निजामी का इलाज चल रहा है पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है.

