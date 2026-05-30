बरेली हिंसा मामले में सजिद सकलैनी की अग्रिम जमानत मंजूर, 25 नामजद और करीब 1700 अज्ञात के खिलाफ हुई थी FIR
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसका नाम मूल एफआईआर में नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 10:06 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में वर्ष 2025 के चर्चित हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी सजिद सकलैनी को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को राहत दी जा सकती है.
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है जिसमें 25 नामजद और करीब 1700 अज्ञात लोगों पर प्रदर्शन, नारेबाजी, पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसका नाम मूल एफआईआर में नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है.
राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जांच के दौरान उसके खिलाफ सामग्री भी एकत्र की गई है. इसके बावजूद अदालत ने आरोपी की ओर से जांच में सहयोग करने के आश्वासन, गिरफ्तारी की आशंका तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली.
अदालत ने निर्देश दिया कि सजिद सकलैनी 30 दिनों के भीतर जांच अधिकारी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों. उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा किया जाएगा. साथ ही गवाहों को प्रभावित न करने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने जैसी शर्तें भी लगाई गई हैं.
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