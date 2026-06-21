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फोटो नहीं लगी तो विधायक जी को चढ़ा गुस्सा, सुनाई खरी-खोटी, मंत्री से शिकायत की कही बात

साजा विधानसभा सीट से ईश्वर साहू पहली बार बीजेपी के विधायक चुने गए हैं.

SAJA MLA ISHWAR SAHU UPSET
फोटो नहीं लगी तो विधायक जी को चढ़ा गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 12:47 PM IST

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बेमेतरा: पोस्टर-बैनर में नेताजी का फोटो नहीं होना या नहीं छपना, कई बार विवादों की वजह बन जाता है. कई बार तो भरे मंच से नेता इस बात की पीड़ा अपने शब्दों में भी बयां कर देते हैं. कुछ ऐसा ही बेमेतरा में हुआ, जहां मंच तो सजा था अंतराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने का, लेकिन वो विवाद का मंच तब बन गया जब साजा विधायक नाराज हो गए. मंच पर पहुंचे साजा विधायक ने देखा कि किसी भी बैनर पोस्टर में उनका फोटो वहां लगा ही नहीं है, फिर क्या था वो भड़क गए और नाराज होकर मंच से उठ गए.

और नाराज विधायक मंच से उठकर चल दिए

जिस वक्त साजा से बीजेपी विधायक ईश्वर साहू मंच पर नाराज हो रहे थे, उस वक्त वहां पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे. उनकी मौजूदगी में इस तरह की बात का होना स्थिति को असहज बना गया. कार्यक्रम के बीच हुए इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था और समन्वय पर सवाल खड़े हो गए.

फोटो नहीं लगी तो विधायक जी को चढ़ा गुस्सा (ETV Bharat)

मंच में मेरा फोटो नहीं था मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है. मैं इसकी उच्च स्तरीय शिकायत कर जांच कराऊंगा. मैं इसमें किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराना चाहूंगा, लेकिन जो भी यह कार्य किया गया है वह जानबूझकर किया गया है. आयोजक अगर चाहते तो 2 घंटे में पोस्टर को बदला जा सकता था: ईश्वर साहू विधायक साजा

साजा से विधायक हैं ईश्वर साहू

बेमेतरा जिले में कुल तीन विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा, नवागढ़ और साजा आते हैं. योग दिवस कार्यक्रम के लिए लगाए गए पोस्टर में बेमेतरा और नवागढ़ क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों के फोटो तो शामिल किए गए, लेकिन साजा विधायक ईश्वर साहू का फोटो नहीं लगाया गया था. इसी बात को लेकर विधायक नाराज हो गए और कार्यक्रम के दौरान मंच से उठकर चले गए.

काफी मनाने के बाद मंच पर लौटे बीजेपी विधायक

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और विधायक ईश्वर साहू को मनाया. काफी समझाइश के बाद वे दोबारा मंच पर लौटे और कार्यक्रम में शामिल हुए. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्यशैली, प्रोटोकॉल और जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा छेड़ दी है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे सरकारी और सार्वजनिक महत्व के कार्यक्रम में इस तरह की चूक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है.

सवाल उठ रहे हैं कि जब जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित थी, तब पोस्टर और मंचीय प्रचार सामग्री तैयार करते समय साजा विधायक की उपेक्षा कैसे हो गई. इसे प्रशासन की घोर लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है.

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