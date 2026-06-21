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फोटो नहीं लगी तो विधायक जी को चढ़ा गुस्सा, सुनाई खरी-खोटी, मंत्री से शिकायत की कही बात

फोटो नहीं लगी तो विधायक जी को चढ़ा गुस्सा ( ETV Bharat )