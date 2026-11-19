ETV Bharat / state

साजा विधायक ईश्वर साहू ने लगाए ठुमके, उपमुख्यमंत्री अरुण साव का कार्यक्रम

बेमेतरा: नगर पंचायत मारो में डिप्टी सीएम अरुण साव का कार्यक्रम बुधवार को हुआ. ।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी. कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने की. विशिष्ट अतिथि की रूप में विधायक ईश्वर साहू मौजूद रहे.

नगर पंचायत मारो में कार्यक्रम के दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू का अनोखा अंदाज देखने को मिला. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी कलाकारों का डांस भी रखा गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद जनता ने विधायक ईश्वर साहू को भी डांस करने को कहा. इसके बाद विधायक ने भी लोगों की डिमांड पूरी करते हुए कलाकारों के साथ ठुमके लगाए. विधायक के ठुमकों का वीडियो चर्चा में भी है.

बेमेतरा में साजा विधायक ईश्वर साहू का डांस (ETV Bharat Chhattisgarh)

मारो नगर पंचायत को डिप्टी सीएम अरुण साव की सौगात

वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 03 में 75 लाख 20 हजार रुपये की लागत से बनने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन का विधिवत भूमिपूजन किया गया. वहीं नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 2 करोड़ 31 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी गई है.

बेमेतरा में अरुण साव, नगर पंचायत मारो को दी करोड़ों की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)

उपमुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की घोषणा

अरुण साव ने मारो नगर पंचायत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने हाट बाजार निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये और दुकान कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इसके साथ ही नगर में स्वच्छ पेयजल की समस्या के समाधान और बेहतर जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 30 करोड़ रुपये की जल आवर्धन योजना की भी घोषणा की. इस योजना से नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है.

डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन का भूमिपूजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

"मारो की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता"

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगर पंचायत मारो में अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार तेजी से काम करेगी. उन्होंने कहा कि मारो को स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त शहर के रूप में विकसित करना सरकार की प्रतिबद्धता है. नगर के विकास के लिए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. मंगल भवन के भूमिपूजन और विकास कार्यों की घोषणाओं से मारो नगर में सामाजिक सुविधाओं के विस्तार के साथ ही बाजार व्यवस्था और पेयजल सुविधा में सुधार की उम्मीद जगी है.