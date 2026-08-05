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एसीबी की बड़ी कार्रवाई: धौलपुर में तहसील का बाबू और बाड़मेर में वीडीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार

परिवादी शिकायत दर्ज कराने से पहले आरोपी को 10 हजार दे चुका था. इसके बाद आरोपी शेष राशि के लिए लगातार दबाव बना रहा था.

ACB Arrested Clerk In Bribe Case
एसीबी की गिरफ्त में आरोपी बाबू (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 5:37 PM IST

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धौलपुर/बाड़मेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की धौलपुर टीम ने बुधवार को सैपऊ तहसील कार्यालय में कार्रवाई करते हुए लिपिक वीरेंद्र कुमार को 4 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोपी पर भूमि के सीमा ज्ञान (सीमांकन संबंधी कार्य) के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है. इधर, एक महिला ग्राम विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त जारी करने के एवज में रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफतार किया.

धौलपुर में एसीबी के डिप्टी प्रेमचंद मीणा ने बताया कि 18 जून को एक परिवादी ने धौलपुर एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सैपऊ तहसील में तहसीलदार के रीडर (लिपिक) वीरेंद्र कुमार सीमा ज्ञान कराने के बदले 18 हजार की रिश्वत मांग रहा है.

धौलपुर में एसीबी के डिप्टी प्रेमचंद मीणा (ETV Bharat Dholpur)

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शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का भौतिक सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई. जांच में सामने आया कि परिवादी शिकायत दर्ज कराने से पहले आरोपी को 10 हजार दे चुका था. इसके बाद आरोपी शेष राशि के लिए लगातार दबाव बना रहा था. योजना के तहत बुधवार को एसीबी टीम ने सैपऊ तहसील कार्यालय में कार्रवाई करते हुए आरोपी को 4 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. डिप्टी प्रेमचंद मीणा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. अनुसंधान पूरा होने के बाद उसे एसीबी की भरतपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया जाएगा. मामले में आगे की जांच जारी है.

ACB ARRESTED IN BRIBE CASE
बाड़मेर में वीडीओ गिरफ्तार (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर में वीडीओ गिरफ्तार : जिले में एसीबी ने बुधवार को एक महिला ग्राम विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त जारी करने के एवज में 4,500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. धोरीमन्ना पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत जूना खेड़ा में कार्यरत वीडीओ सपना कुमारी ने जियो टैगिंग करने के लिए ₹5,000 रिश्वत मांगी थी. शिकायत मिलने पर एसीबी ने सत्यापन किया और ट्रैप की योजना बनाकर बुधवार को उनके किराए के मकान पर कार्रवाई की. जैसे ही उन्होंने 4,500 लिए, एसीबी टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर रिश्वत की राशि बरामद कर ली. फिलहाल एसीबी टीम उनके घर और कार्यालय में सर्च ऑपरेशन चला रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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CLERK ARRESTED RED HANDED
ACCEPTED BRIBE OF FOUR THOUSAND
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
ACB ARRESTED CLERK IN BRIBE CASE

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