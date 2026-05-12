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PM मोदी की अपील को संतों का समर्थन, स्वामी रामदेव बोले- 'सनातन को गालियां देने वालीं पार्टियों की अंत्येष्टि हो चुकी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने की अपील का संतों ने किया समर्थन

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PM मोदी की अपील को मिला संतों का समर्थन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:30 PM IST

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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हैदराबाद फिर गुजरात से 1 साल तक सोना ना खरीदने और पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की. उसके बाद देशभर में यह अपील चर्चा का विषय बन गई. कहीं, इसका विरोध हो रहा है तो कोई इसका समर्थन कर रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री को देश के बड़े संतों का साथ मिल गया है.

PM मोदी की अपील को मिला संतों का समर्थन (Video Credit; ETV Bharat)

आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, प्रख्यात संत स्वामी चिदानंद सरस्वती और बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री के इस पांच संकल्प का समर्थन करते हुए इसे देश हित में बताया है. मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सोमनाथ संकल्प पर्व के अंतर्गत आयोजित एक आध्यात्मिक संगोष्ठी में भी इसका असर दिखा, जहां तीनों संत अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही गाड़ी से पहुंचे.

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मात्र एक शिव का ही गौरव पर्व नहीं, वह हमारे पंच देव उपासना और सनातन की आत्मा का पर्व है. 27 वर्षों से सनातन संस्कृति को अक्षुण रखने के लिए जो कार्य हो रहा है, उसमें सनातन का यह शाश्वत बल है. राजनीतिक तौर पर हम सनातन के सामर्थ्य को देख रहे हैं और आने वाले समय में पूरे विश्व में सनातन की आर्थिक राजनीतिक धार्मिक वैश्विक शक्ति पूरी दुनिया देखेगी. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर हम यह गर्व कर रहे हैं कि हम सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि इसी वक्त को जीने वाले सनातनी हैं.

'सनातन को गालियां देने वाली पार्टियों की अंत्येष्टि हो चुकी'

वहीं, तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष उदय निधि की तरफ से सनातन को खत्म करने का विधानसभा में दिए गए बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, जिन्होंने सनातन को गालियां दी, उनकी अंत्येष्टि हो चुकी है श्राद्ध और तर्पण बहुत जल्दी हो जाएगा. इसलिए यदि कोई अपने अस्तित्व को अपने वजूद को बचाना चाहता है तो सनातन को गरियाना बंद करें ,नहीं तो उनका मोक्ष सुनिश्चित है.

'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमें गर्व है'

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पेट्रोल-डीजल बचाए जाने को लेकर की गई अपील के बाद एक ही गाड़ी से स्वामी अवधेशानंद, बाबा रामदेव और स्वामी चिदानंद के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के सवाल पर स्वामी रामदेव ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह बात सत्य है कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मिला जो सनातन को जीता है और भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जिसने आहार से विचार से और हर तरह से शासन तंत्र को धर्म स्वतंत्र और संस्कृति के अनुरूप बनाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमें गर्व है.

'प्रधानमंत्री के आग्रह कल्याणकारी हैं'

वहीं, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि यह कहना कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से पेट्रोल-डीजल और सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं तो यह गलत है. क्योंकि पहले भी बहुत बार अपील की गई है. इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ने भी ऐसी अपील की थी और चिदंबरम ने भी अपील की थी. प्रधानमंत्री ने यह अपील की है और भारत के लिए इसमें हित सुरक्षित है. आज भारत का वर्चस्व पूरे संसार में बढ़ रहा है. भारत की आर्थिक नीति मजबूत हो रही है. भारत चौथी सबसे मजबूत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है. उस महाशक्ति को लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं. प्रधानमंत्री का जो आग्रह है चाहे सोने के लिए हो, चाहे यात्राओं के लिए हो या अन्य जो विचार हों, वह कल्याणकारी हैं. पूरा देश उनका स्वागत करता है.

'पीएम मोदी के प्रयास बहुत सार्थक हैं'

स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि सनातन की संवेदनाएं प्रधानमंत्री ने सुरक्षित की हैं और वह इसके संरक्षक हैं. उनसे अच्छा उपासक शासन और प्रशंसक नहीं मिलेगा. अहिल्याबाई होल्कर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे शासन के रूप में कार्य करने वाले लोगों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनके प्रयास बहुत सार्थक हैं. मैं योगी जी को भी बधाई देना चाहता हूं.

'पूरे विश्व ने काशी को चुना है'

वहीं, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस दिन से यहां से चुनाव लड़ा है, मेरा यही मानना है कि पूरे विश्व ने काशी को चुना है. वह सिर्फ यहां से इलेक्शन नहीं लड़े हैं, बल्कि सबने काशी को चुना है. उन्होंने कहा कि काशी में पिछले सालों में 12 करोड़ लोग आए हैं. अयोध्या को उन्होंने हाथ लगाया वही अयोध्या, वही गलियां, वही सड़कें सब कुछ था, लेकिन अयोध्या में 2020 के पहले 60 लाख लोग आते थे और 2024 में अकेले 24 करोड़ लोग आ गए. आप देख लीजिए यह आंकड़े यह बताते हैं कि अब ताजमहल से भी ज्यादा लोग धर्म नगरी के लिए आ रहे हैं.

सनातन का जो पर्व है वह सनातनियों को जगाने के लिए है. सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी. सनातन बचेगा तो विश्व शांति बचेगी. इसलिए जो प्रधानमंत्री ने पांच संकल्प दिए हैं वह नई सृष्टि के संकल्प हैं. उन्होंने जब भी सोचा, जो भी सोचा, राष्ट्र के लिए सोचा है. अगर हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं तो इन संकल्पना को लेकर आगे बढ़ें और भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. काशी बदली, अयोध्या बदली, और आने वाले समय में मथुरा भी बदलेगा.

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