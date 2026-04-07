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"IITian बाबा" के शादी रचाने पर संतों की प्रतिक्रिया; जानिये किसने क्या कहा?

“'IITian बाबा' ” के नाम से मशहूर अभय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं.

"IITian बाबा" के शादी रचाने पर संतों की प्रतिक्रिया
"IITian बाबा" के शादी रचाने पर संतों की प्रतिक्रिया (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:07 PM IST

5 Min Read
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अयोध्या/वाराणसी/मथुरा : IIT की पढ़ाई छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने वाले “IITian बाबा” के नाम से मशहूर अभय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. "IITian बाबा" ने गृहस्थ जीवन अपना लिया है. इसको लेकर संत समाज के एक बड़े तबके ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.


जानकी कुंज मंदिर के महंत करपात्री महाराज ने कहा कि सिर्फ कपड़ा पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, इसकी एक विधि विधान होता है, एक पद्धति होती है. वह कुंभ मेले में फेमस हो गए. उन्होंने आईटीआई किया था और अब शादी कर ली है तो ठीक किया है. हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वह संन्यासी नहीं है.

उन्होंने कहा कि संन्यासियों की परंपरा है, संन्यासियों को विवाह नहीं करना चाहिये. संन्यासी ने विवाह भी कर लिया है और उसके बाद भी वह संन्यास लेता है तो उसको परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहिये ऐसा भी विधान है. उन्होंने कहा कि ऋषि हैं, महात्मा हैं सबकी शादियां हुई हैं. शादी करना कोई बुरी चीज नहीं है, बशर्ते आप परंपरा का पालन कीजिए.

राम जानकी मंदिर के महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने दी प्रतिक्रिया (Video credit: ETV Bharat)


राम जानकी मंदिर के महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा कि आईआईटी बाबा जो प्रयागराज में थोड़ा चर्चित हुए थे. IIT की पढ़ाई करने के बाद उनके मन में जो भी रहा हो, और आज सुनने को मिल रहा है कि आज उन्होंने विवाह कर लिया. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने विवाह कर भी लिया तो कोई अपराध नहीं किया.

उन्होंने कहा कि विवाह कर लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन और फिर हमको यह जानने की जरूरत है कि क्या वास्तव में उनको बैराग हुआ, क्या किसी से उन्होंने बैराग की, संन्यास की क्या दीक्षा ले रखी थी? दीक्षा लेने के बाद अगर उन्होंने यह कार्य किया तो उन्होंने अनुचित कार्य किया. नहीं तो वह स्वतंत्र हैं. गृहस्थ धर्म का पालन कर सकते हैं.


वाराणसी में महंत अवध किशोर दास ने दी प्रतिक्रिया : संत परंपरा से जुड़े महंत अवध किशोर दास जी का कहना है कि जो संन्यास लेते हैं, हमारे धर्मशास्त्र में दो प्रकार का मार्ग बताया गया है. एक प्रवृत्ति और दूसरा निर्वित्री मार्ग. उन्होंने कहा कि उनकी गुरु परंपरा क्या है, यह परंपरा कहां से शुरू हुई? इन सारी चीजों को भी देखना होता है. हम संन्यासी हैं.

उन्होंने कहा कि हम सन्यास मार्ग में जाने के बाद सामाजिकता से बिल्कुल दूर हो जाते हैं. समाज के साथ तो रहते हैं लेकिन, सामाजिक नहीं हैं, लेकिन जो मन मुखी आचरण करके अपने आप को संन्यासी कहता है, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है. वह व्यक्ति समाज में आने के बाद संन्यास लेने के बाद कोई भी काम करे तो वह निंदा का ही पात्र कहा जाएगा. सन्यासी नहीं कहा जा सकता है. उन्होंने कहा कि संन्यास लेने के बाद हमारी कोई सामाजिक स्वतंत्रता नहीं होती. बहुत बंधन हो जाता है.

इस बारे में सुदर्शन दास का कहना है कि संन्यास कोई मजाक नहीं है, यह एक परंपरा है. उस परंपरा में बंधने के बाद हमारा स्वयं का कोई जीवन नहीं होता, हमारा सामाजिक जीवन हो जाता है. हम जो भी करते हैं, समाज के लिए करते हैं. हम अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं. हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आज के समय में दीक्षा होती है. गुरु संगति में रहकर बहुत कुछ सीखना होता है. हमने अपना पूरा जीवन संन्यास के बाद समाज को दे दिया है.

मथुरा में स्वामी रामदेवानंद सरस्वती महाराज ने दी प्रतिक्रिया : श्री उमा शक्ति पीठ पीठाधीश्वर स्वामी रामदेवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि इन लोगों ने वहां एक शौक में, फैशन में, कोई बैरागी तो था नहीं. उन्होंने कहा कि और बैराग होता तो संसार का मोह छूटता. वहां पर इन्होंने प्रचार-प्रसार किया. जो पवित्र मेला है प्रयागराज का. गंगा यमुना का संगम है वहां पर जाकर जो झूठ बोलता है वह अटल हो जाता है. घोर पाप.



स्वामी रामदेव आनंद सरस्वती महाराज ने संत समाज से आग्रह करते हुए कहा कि हम लोगों को चाहिए, संत समाज को चाहिए किसी को संत बनने से पहले देखे परखें और पहचानें उसके बाद उसको साधु कहें या कुछ कहें. अखाड़े वालों को भी कहना चाहिए था कि हमारे अखाड़े का शिष्य नहीं है. साधु एक परंपरा का होता है. परंपरा की मर्यादाओं के अनुसार चला जाता है. संन्यास ग्रहण करने पर भी खर्च होता है जैसे की व्यक्ति को पवित्र किया जाता है.





श्री लाडली दास महाराज ने बताया कि हमने आज तक नहीं सुना है, वह किसी अखाड़े का शिष्य है. अगर किसी अखाड़े का शिष्य होता तो सामने नाम जरूर आता. अभय सिंह किसी अखाड़े का शिष्य नहीं है. कभी उन्होंने प्रवचन नहीं दिया, केवल अपनी हाई प्रोफाइल बनाई.



दिनेश शर्मा फलाहारी संत ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में जिस तरह से आईआईटी बाबा का नाम उजागर हुआ, संत की उपाधि दी गई. संत समाज इस तरह के बाबा को साधु नहीं मानता है. शादी करें ना करें संत समाज से कोई संबंध नहीं है. अपने शौक पूरा करने के लिए संत समाज को बदनाम करने की साजिश रची जाती है.

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