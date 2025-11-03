ETV Bharat / state

धीरेंद्र शास्‍त्री की सनातन यात्रा में मुस्लिमों का विरोध, वृंदावन के साधु-संतों ने जताई नाराजगी, बोले- पदयात्रा में जिहादियों की एंट्री हो बैन

मथुरा : बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री सात नवंबर से अपनी पदयात्रा दिल्ली के छतरपुर से शुरू करने जा रहे हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने पदयात्रा में 300 मुसलमानों को साथ लाने की बात कही है. इससे धार्मिक नगरी वृंदावन के साधु संत नाराज हैं. उन्होंने पदयात्रा में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की है. संतों का कहना है कि पदयात्रा में केवल सनातन हिंदू ही शामिल होगा, हम मुसलमानों को वृंदावन में प्रवेश नहीं होने देंगे.

वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित आश्रम में दर्जनों साधु-संतों ने एकमत होकर धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में मुसलमानों से शामिल नहीं होने की अपील की है. संतों का कहना है कि हम ऐसे अधर्मी लोगों को पदयात्रा में नहीं आने देंगे, जिन्होंने हमारे श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर पर अवैध निर्माण कर रखा है. वृंदावन मथुरा धार्मिक नगरी है यहां भगवान श्री कृष्णा और राधा जी ने अनेक लीलाएं की हैं. पदयात्रा में कोई भी मुसलमान शामिल न हो.

महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा, बागेश्वर धाम द्वारा मुसलमानों को पदयात्रा में लाने की बात कही गई है. हम केवल इतना ही कहेंगे केवल सनातन हिंदू ही पदयात्रा में आए, ऐसे मुस्लिम बिल्कुल भी ना आए जो विधर्मी है, हमें ऐसे जिहादी लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं है.