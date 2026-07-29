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मथुरा: गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन में आस्था का सैलाब, मुड़िया संतों ने निकाली शोभायात्रा

दरअसल, मुड़िया संतों की यह 470वीं शोभा यात्रा थी, जो गोवर्धन कस्बे के श्यामसुंदर दास आश्रम से चकलेश्वर महादेव मंदिर के पास तक निकाली गई. इस दौरान संत और श्रद्धालु भक्ति के रंग में सरोबार नजर आए. वहीं, सभी मुड़िया साधु-संतों ने अपने गुरु को याद किया और गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया.

मथुरा: गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर मुड़िया संतों ने अपने गुरु श्रीपाद सनातन गोस्वामी की याद में कस्बे में एक भव्य शोभायात्रा निकाली. ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और झांझ-मंजीरों की धुन पर झूमते-नाचते श्रद्धालु भी इस भव्य शोभायात्रा में शामिल हुए.

राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले का 23 जुलाई को धूमधाम से शुभारंभ हुआ. मेले के सातवें दिन तक करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा कर चुके हैं. देश के कोने-कोने से हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां 21 किलोमीटर की सप्तकोसीय परिक्रमा लगाने पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन ने भी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

इस दौरान मुड़िया संत रामकृष्ण दास ने बताया कि बुधवार को मुड़िया मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है. इस पावन अवसर पर एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सभी मुड़िया संत भजन-कीर्तन करते और नाचते-झूमते हुए शामिल हुए.

मुड़िया संतों ने निकाली भव्य 470वीं शोभायात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि साल 1557 में चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और राधा-कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्रकट किया था. तभी से अपने गुरु श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की स्मृति में संत समाज गुरु पूर्णिमा से दो दिन पूर्व मुंडन कराता है और फिर गुरु पूर्णिमा के दिन भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. इसमें देश-विदेश से सनातन गोस्वामी संप्रदाय के संत यहां आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं.

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