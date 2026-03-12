ETV Bharat / state

संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खोला मोर्चा; कहा- संत समाज को बदनाम न करें

काशी के संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खोला मोर्चा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में संत संप्रदाय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रामानंदी संप्रदाय पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी के बाद संप्रदाय के संतों में नाराजगी बढ़ गई है. संतों ने केस दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है. काशी में पातालपुरी मठ में रामानंदी संप्रदाय के संतों ने जगद्‌गुरु बालक देवाचार्य महाराज की अध्यक्षता में बैठक बुलाई. सभी संतो ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि वह स्वयं को धर्म सम्राट न समझें. जिन लोगों ने उन पर लाठियां बरसाईं, उन्हीं की गोद में बैठकर हिंदुओं को बांटने की साजिश में लिप्त हो गए हैं. अपने को श्रेष्ठ समझें, लेकिन दूसरे संप्रदाय को नीचा न दिखाएं. जगद्‌गुरु बालक देवाचार्य महाराज ने कहा कि अपने को शंकराचार्य कहते हैं, तो पैदल घूमें और भारत देश की आत्मा को समझें. राम ही भारत की आत्मा हैं और रामानंदी संप्रदाय ने रामभक्ति के माध्यम से ही भारत की महान संस्कृति और हिंदुत्व को अक्षुण्ण रखा है. रामानंद जी महाराज नहीं होते तो आज न हिंदू बचता और न हीं भारत की संस्कृति बचती. काशी में शंकराचार्य के खिलाफ रामानंदी संप्रदाय के संत. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि जो स्वयं को शंकराचार्य कह रहे हैं, उनको किसी राजनीतिज्ञ की तरह बयान नहीं देना चाहिए. जिन लोगों ने देश को बांटा, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, हिंदुओं पर गोली चलवाई, सेक्यूलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और खत्म करने का प्रयास किया, आज स्वयं को शंकराचार्य कहने वाले उनके साथ खड़े होकर हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली सरकार को ललकार रहे हैं.