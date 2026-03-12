संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खोला मोर्चा; कहा- संत समाज को बदनाम न करें
जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज ने कहा कि अपने को शंकराचार्य कहते हैं, तो पैदल घूमें और भारत देश की आत्मा को समझें.
वाराणसी: काशी में संत संप्रदाय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रामानंदी संप्रदाय पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी के बाद संप्रदाय के संतों में नाराजगी बढ़ गई है. संतों ने केस दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है.
काशी में पातालपुरी मठ में रामानंदी संप्रदाय के संतों ने जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज की अध्यक्षता में बैठक बुलाई. सभी संतो ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि वह स्वयं को धर्म सम्राट न समझें. जिन लोगों ने उन पर लाठियां बरसाईं, उन्हीं की गोद में बैठकर हिंदुओं को बांटने की साजिश में लिप्त हो गए हैं. अपने को श्रेष्ठ समझें, लेकिन दूसरे संप्रदाय को नीचा न दिखाएं.
जगद्गुरु बालक देवाचार्य महाराज ने कहा कि अपने को शंकराचार्य कहते हैं, तो पैदल घूमें और भारत देश की आत्मा को समझें. राम ही भारत की आत्मा हैं और रामानंदी संप्रदाय ने रामभक्ति के माध्यम से ही भारत की महान संस्कृति और हिंदुत्व को अक्षुण्ण रखा है. रामानंद जी महाराज नहीं होते तो आज न हिंदू बचता और न हीं भारत की संस्कृति बचती.
उन्होंने कहा कि जो स्वयं को शंकराचार्य कह रहे हैं, उनको किसी राजनीतिज्ञ की तरह बयान नहीं देना चाहिए. जिन लोगों ने देश को बांटा, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, हिंदुओं पर गोली चलवाई, सेक्यूलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और खत्म करने का प्रयास किया, आज स्वयं को शंकराचार्य कहने वाले उनके साथ खड़े होकर हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली सरकार को ललकार रहे हैं.
उन्होंने कहा कि रही बात गौ माता की, तो आपने कितने दिन अपने आरामगाह से निकलकर गौ सेवा की है. उधर, योगी स्वयं की गौशाला में गौवंश की सेवा करते हैं. वह किसको कालनेमि कह रहे हैं? आप अपने अहंकार को बचाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं. आपके अहंकार से सनातन धर्म का क्या लेना देना है? हिंदू संस्कृति में भगवा धारियों के खिलाफ कोई नहीं बोलता है. जिन लोगों ने भगवा का अपमान किया आप तो उछलकर उनके साथ सत्ता उखाड़ने में लगे हैं.
उन्होंने कहा कि घर-घर रामपाती लिखी जाएगी. हर घर के लोग राम कसम खाएंगे कि राम द्रोहियों को क्षमा नहीं किया जाएगा. अभी भी समय है, अपने पीठ का सम्मान कीजिए. आपके इस कृत्य से संतो का सम्मान घट रहा है. हिंदू धर्म को को बांटने वालों को बोलने का मौका मिल रहा है.
संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब कभी भी राम, रामानंद, रामानंदी संप्रदाय के विरुद्ध एक शब्द मत बोलिएगा अन्यथा काशी के 80 मठ आपके विरुद्ध होंगे. पूरे देश के करोड़ों रामानंदी संप्रदाय के शिष्य सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे.
जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुएं का ठेका आप मत लीजिए. दुनिया की कोई संस्कृति हमारी संस्कृति का मुकाबले नहीं कर सकती. हम त्याग, दया, प्रेम, क्षमा, उदारता, सहिष्णुता, सरलता, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीते हैं. यही भगवान राम का भी आदर्श है.
उन्होंने कहा कि हम सभी हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली सरकार के साथ खड़े हैं. आप का राजनैतिक एजेंडा आपको मुबारक. बस इतनी कृपा कीजिए कि हिंदू धर्म, राम, रामानंद के विरुद्ध टिप्पणी बंद कीजिए.
