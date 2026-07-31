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"संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं", संसद में पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर संत समाज में आक्रोश

"साधु-संतों के वेश का उपयोग कर पूरे संत समाज पर कथित रूप से चोरी का आरोप लगाना बेहद अनुचित है"

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संसद में पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर संत समाज में आक्रोश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 3:57 PM IST

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वाराणसी : संसद के मानसून सत्र के दसवें दिन अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद पहुंचे. उनके इस रूप को लेकर अब संत समाज में कड़ी नाराजगी देखी जा रही है. अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसे भगवा वस्त्र का अपमान बताते हुए सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

संसद में पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर संत समाज में आक्रोश (Video Credit; ETV Bharat)

अखिल भारतीय समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को सरकार या बीजेपी का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन साधु-संतों के वेश का उपयोग कर पूरे संत समाज पर कथित रूप से चोरी का आरोप लगाना बेहद अनुचित है. इस प्रकार के प्रदर्शन से संत परंपरा और भगवा वस्त्र की गरिमा को ठेस पहुंचती है. उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती तो लोकसभा अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए.

भगवा वस्त्र धारण कर संसद पहुंचे थे पप्पू यादव

स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में सभी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो भी कानूनी निर्णय होगा संत समाज उसे स्वीकार करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन इस तरीके से सनातन परंपरा साधु-संतों का अपमान कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. बता दें कि विपक्ष दलों द्वारा राम मंदिर में चढ़ावा की गड़बड़ियों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान पप्पू यादव चंदन लगाकर भगवा वस्त्र धारण किए हाथ में दान पेटी लेकर संसद के मकर द्वार के पास जमीन में बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया था.

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