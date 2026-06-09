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दुनियाभर में कुंभ मेले की चर्चा, हरिद्वार पहुंचे जापान के संतों ने देखी तैयारियां, बोले- बड़ी संख्या में आएंगे जापानी

धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की तैयारियों में जुटी है. वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर न केवल देशभर के संतों और श्रद्धालुओं में उत्साह है, बल्कि विदेशों में भी सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के बीच इसकी चर्चा तेज हो चुकी है. कुंभ की तैयारियों का अवलोकन करने और उसकी भव्यता का आकलन करने के लिए देश-विदेश से संतों का हरिद्वार आगमन लगातार बढ़ रहा है. हरिद्वार में आगामी 14 जनवरी से 20 अप्रैल 2027 तक कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा.

मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संतों ने निर्माण कार्यों का स्थलीय दौरा किया और अधिकारियों से गंगा घाटों के बारे में जानकारी ली. मेले के लिए हो रहे निर्माण कार्य से साधु संत संतुष्ट नजर आए. संतों ने कहा कि, कुंभ मेला 2027 की तैयारी जोरदार ढंग से चल रही है. मेले के दौरान यहां पूरे विश्व से लोग इकट्ठा होंगे. इसलिए तैयारियों के दौरान भी विश्व भर के लोगों की नजर हरिद्वार पर है. वहीं इस बार जापान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आने के लिए उत्सुक हैं. वहां रह रहे सनातन धर्म से जुड़े साधु संत बड़ी संख्या में पूरी तैयारी के साथ हरिद्वार आएंगे.

हरिद्वार: कुंभ मेला प्रशासन साधु संतों के साथ समन्वय बनाकर कुंभ की तैयारी में जुटा हुआ है. कुंभ मेले की चर्चा अब विदेशों में भी गूंज रही है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने साधु संतों के साथ कुंभ मेले के लिए बनाए जा रहे गंगा घाटों और अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान जापान से हरिद्वार आए साधु संत भी मौजूद रहे.

अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने संतों को मेले की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि,

राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस महाआयोजन को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न विभाग समन्वित रूप से तेजी से कार्य कर रहे हैं. कुंभ क्षेत्र में घाटों के विस्तार के साथ-साथ सड़क संपर्क को मजबूत किया जा रहा है. यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और आपदा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकों और बेहतर प्रबंधन प्रणालियों का भी उपयोग किया जाएगा.

-दयानंद सरस्वती, अपर मेलाधिकारी-

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि,

हरिद्वार में जिस स्तर पर विकास कार्य चल रहे हैं, वे अभूतपूर्व हैं. नए घाटों के निर्माण से श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी और स्नान पर्वों के दौरान भीड़ प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा. कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का विश्वव्यापी उत्सव है. आज जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं, वे यह विश्वास दिलाती हैं कि कुंभ दिव्यता, भव्यता और सुरक्षा के नए मानक स्थापित करेगा. पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष दुनिया भर से लाखों साधु-संत, आध्यात्मिक साधक और श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे.

-रविंद्र पुरी, अध्यक्ष, अखाड़ा परिसद-

इस दौरान जापान से आए संत आदित्यानंद गिरि विशेष रूप से उत्साहित दिखाई दिए. जापान के टोयामा प्रांत के त्सुरुगी पर्वतीय क्षेत्र में आश्रम स्थापित कर सनातन आध्यात्मिक चेतना के प्रसार में जुटे स्वामी आदित्यानंद गिरि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं. उन्होंने कहा कि,

हरिद्वार में चल रही तैयारियां अत्यंत प्रभावशाली हैं और इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत को लेकर कितना गंभीर है. कुंभ में सहभागिता उनके लिए केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्तरदायित्व भी है. जापान में बड़ी संख्या में लोग भारतीय संस्कृति, योग और सनातन दर्शन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और आगामी कुंभ में उनके अनेक शिष्य भी हरिद्वार आने की योजना बना रहे हैं. उनके अनुसार कुंभ भारत की आध्यात्मिक चेतना का ऐसा जीवंत स्वरूप है, जिसकी अनुभूति दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है.

-आदित्यानंद गिरि, जापान से आए संत-

जापानी साध्वी योगमाता सत्य प्रेम गिरि भी हरिद्वार में चल रही तैयारियों को देखकर अत्यंत प्रभावित नजर आईं. उन्होंने कहा कि,

गंगा तट पर आयोजित होने वाला कुंभ मानवता को जोड़ने वाला आध्यात्मिक महोत्सव है. यह ऐसा अवसर है, जहां विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक ही भावना आध्यात्मिक उन्नयन और आत्मिक शांति के लिए एकत्रित होते हैं. गंगा के पवित्र तट पर कुंभ में सम्मिलित होना उनके लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय होगा. उनके अनुसार कुंभ सनातन परंपरा का सर्वोच्च उत्सव है और स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया के लोगों में इसके प्रति गहरा आकर्षण रहता है. यह आयोजन विश्व को भारतीय अध्यात्म,सह-अस्तित्व और मानव कल्याण के संदेश से जोड़ने का कार्य करता है.

-सत्य प्रेम गिरि, जापान से आईं साध्वी योगमाता-

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