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धीरेंद्र शास्त्री के अमर्यादित बयान पर मथुरा का संत समाज नाराज; कथा में की राम-कृष्ण की तुलना

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर मथुरा के संत नाराज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुथरा: भोपाल में कथा के दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री ने राम-कृष्ण की तुलना में विवादित बयानबाजी की है. इससे मथुरा का संत समाज बेहद गुस्से में है. संतों ने बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री को माफी मांगने की चेतावनी दी है. साथ हीं आगाह भी किया है कि मुद्रा के मद में अहंकारी होना ठीक नहीं है.

धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा था: धीरेंद्र शास्त्री ने भोपाल में कथा के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण की तुलना कर दी. उन्होंने कहा कि राम तो सीधे-साधे हैं और धनुष चलाते हैं. कृष्ण टेढ़े-मेढ़ें हैं और बांसुरी बजाते हैं. बांसुरी तो कोई बजा सकता है. धीरेंद्र शास्त्री ने मजाक-मजाक में कई अमर्यादित बातें कहीं.