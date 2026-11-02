धीरेंद्र शास्त्री के अमर्यादित बयान पर मथुरा का संत समाज नाराज; कथा में की राम-कृष्ण की तुलना
मथुरा के संतों ने कहा कि जब भी कोई कथावाचक श्रीकृष्ण पर गलत टिप्पणी करता है, उसे माफी मांगनी पड़ती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:26 PM IST
मुथरा: भोपाल में कथा के दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री ने राम-कृष्ण की तुलना में विवादित बयानबाजी की है. इससे मथुरा का संत समाज बेहद गुस्से में है. संतों ने बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री को माफी मांगने की चेतावनी दी है. साथ हीं आगाह भी किया है कि मुद्रा के मद में अहंकारी होना ठीक नहीं है.
धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा था: धीरेंद्र शास्त्री ने भोपाल में कथा के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण की तुलना कर दी. उन्होंने कहा कि राम तो सीधे-साधे हैं और धनुष चलाते हैं. कृष्ण टेढ़े-मेढ़ें हैं और बांसुरी बजाते हैं. बांसुरी तो कोई बजा सकता है. धीरेंद्र शास्त्री ने मजाक-मजाक में कई अमर्यादित बातें कहीं.
अब जानें नाराज संत क्या कह रहे: फलाहारी संत दिनेश शर्मा ने बताया श्रीकृष्ण संपूर्ण जगत के पालनहार हैं. भगवान कृष्ण ने हमेशा समाज के कल्याण की बात की है. ब्रज के साधु-संत श्रीकृष्ण के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुनेंगे. कोई भी अशोभनीय टिप्पणी करता है तो बृजवासी उनको माफ नहीं करेंगे.
महिला संत इंदुलेखा ने बताया श्रीकृष्ण हमारे पूर्वज ही नहीं हमारे आराध्य भगवान हैं. हम किसी भी कीमत पर श्रीकृष्ण का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. चाहे कोई धीरेंद्र शास्त्री हो या फिर कोई और हो, वह भगवान को बांटने का काम करेंगे तो माफी मांगनी ही पड़ेगी. द्वापर युग में श्रीकृष्ण जी 16 कलाओं से निपुण थे. धीरेंद्र शास्त्री को बृजवासियों से माफी मांगनी चाहिए.
वहीं, संत राजेश पाठक ने बताया ब्रज की भूमि पर कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और महारास के साथ उन्होंने कई लीलाएं कीं. बृजवासियों के पालनहार हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने श्रीकृष्ण के प्रति जो विवादित बयान दिया है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी. संत समाज नाराज है और आक्रोशित है.
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