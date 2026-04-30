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Ground Report: भैराणा धाम में धधक रहा संतों का 'अग्नितप', महाआंदोलन की चेतावनी

राजस्थान में आग उगलती धरती, चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच जहां घर से बाहर निकालना दूभर है. वहीं, तपते रेत के धोरों पर करीब 45 डिग्री तापमान में ये संत अग्नितप कर रहे हैं. यह कठोर साधना या कहें संतों का हठयोग किसी भगवान से कोई वरदान मांगने या सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि संत दादूदयालजी की तपोस्थली और मोक्षस्थली को बचाने के लिए है. राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी के बीच भैराणा धाम है, जहां प्रसिद्ध संत दादूदयालजी की मोक्ष स्थली को बचाने के लिए संत अग्नितप कर रहे हैं और ग्रामीण आंदोलन पर उतारू हैं. संत दादूदयालजी की मोक्षस्थली के रूप में यह स्थान करीब 400 साल पुरानी धार्मिक विरासत है.

15 अप्रैल से जारी इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में संत भीषण गर्मी के बीच 'अग्नितप' कर रहे हैं. संतों का आरोप है कि इन्वेस्टमेंट जोन के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, जो इस पवित्र दादूवन के अस्तित्व को मिटा देगा.

जयपुर: आस्था की रक्षा के लिए धधकती आग और 45 डिग्री तापमान का टॉर्चर! राजस्थान के प्रसिद्ध भैराणा धाम में भक्तिकाल के महान संत दादूदयाल की विरासत को बचाने के लिए संत समाज आर-पार की जंग लड़ रहा है. सरकार के इंडस्ट्रियल जोन के फैसले के खिलाफ संतों ने 'अग्नितप' शुरू कर दिया है. सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि 400 साल पुरानी उस आस्था और वन्यजीवों के उस आशियाने का है, जिसे 'दादूवन' कहा जाता है.

मोक्षस्थली पर इन्वेस्टमेंट जोन का विरोध: दादूपंथी संत भगीरथराम स्वामी का कहना है कि दादूपाल का भैराणा धाम काफी प्राचीन स्थान है और संत दादूदयाल जी की मोक्ष स्थली के रूप में इस स्थान की न केवल राजस्थान बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान है. हाल ही में यह स्थान चर्चा में आया जब रीको (Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited) ने भैराणा में इन्वेस्टमेंट जोन बनाने का फैसला लिया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करने के बहाने संतों की मोक्ष स्थली को उजाड़ा जा रहा है और हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे यहां विचरण करने वाले पशु-पक्षियों पर भी संकट खड़ा हो गया.

संतों का अग्नितप (ETV Bharat GFX)

आस्था और विकास के बीच संघर्ष का अखाड़ा: दादू संप्रदाय की पावन मोक्ष स्थली इन दिनों आस्था, पर्यावरण और विकास के बीच संघर्ष का केंद्र बनी हुई है. इस ऐतिहासिक तपोभूमि को इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में विकसित करने की योजना का संत समाज और स्थानीय ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं. कठोर अग्नि तप कर रहे संतों का कहना है कि यह केवल मामला जमीन बचाने का नहीं बल्कि आध्यात्मिक विरासत, पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण का मुद्दा है. अपनी प्राचीन विरासत को बचाने के लिए दादू संप्रदाय के संत खुले आसमान के नीचे कठोर अग्नि तप, हवन और पूजा-अर्चना कर अपने ठोस इरादे जाहिर कर रहे हैं.

भैराणा धाम का महत्व (ETV Bharat GFX)

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सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को बताया झाड़ियां: संतों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि रीको ने भ्रामक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र का चयन औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया है. सैकड़ों साल पुराने हजारों पेड़ों को कागजों में महज झाड़ियां बताकर यहां औद्योगिक क्षेत्र बसाने की कवायद की जा रही है और इसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है. इनका कहना है कि पेड़ों को उखाड़कर मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है. हालांकि, कई जगहों पर उखाड़े गए पेड़ों के निशान आज भी मौके पर मौजूद हैं.

मौके पर पड़े उखाड़े गए पेड़ (ETV Bharat Jaipur)

अरावली संरक्षण संबंधी प्रावधानों की भी अनदेखी: भैराणा धाम के युवा सेवक दीनदयालदास स्वामी का कहना है एक तरफ सरकार 'एक पेड़ मां के नाम' और हरियालो राजस्थान जैसे अभियान चलाकर करोड़ों पौधे लगा रही है. वहीं, दूसरी तरफ धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में हरियाली को उजाड़ा जा रहा है. करीब 330 एकड़ क्षेत्र में फैली इस भूमि को संत समाज दादू संप्रदाय की ऐतिहासिक धरोहर और मोक्ष स्थली मानता है. उनका कहना है कि यहां की पहाड़ियां, वनस्पति और वन्यजीव इस तपोभूमि की पहचान हैं. संतों ने यह भी आरोप लगाया कि अरावली संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर क्षेत्र की प्राकृतिक और धार्मिक विरासत से छेड़छाड़ की जा रही है.

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2 मई को बड़े आंदोलन की तैयारी: उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद संत समाज इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है. मुख्य सड़क के किनारे धरना जारी है. उनका कहना है कि जब तक भैराणा धाम को इन्वेस्टमेंट जोन बनाने की योजना खारिज नहीं की जाती है. उनका धरना और अग्नि तप जारी रहेगा. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा. 2 मई को बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें आसपास के गांवों के हजारों लोग शामिल होंगे.