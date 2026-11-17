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टिहरी में जर्जर स्वामी रामतीर्थ की प्रतिमा, शहरवासियों ने उठाए सवाल, कब जागेंगे जिम्मेदार?

स्वामी रामतीर्थ जर्जर प्रतिमा ( ETV Bharat )

बता दें स्वामी रामतीर्थ ने 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन पुराने टिहरी में भागीरथी गंगा के किनारे सेमलासू के पास जल समाधि ली थी. टिहरी बांध का निर्माण होने के बाद उनके स्मारक को पुरानी टिहरी से हटाकर कोटी कॉलोनी में स्थापित किया गया था. आज उनकी प्रतिमा की बदहाल स्थिति उनके सम्मान और स्मृतियों के संरक्षण पर सवाल खड़े कर रही है.

स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को तत्कालीन पंजाब के मुरारीवाला गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के गुजरांवाला क्षेत्र में स्थित है. उन्होंने गणित विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की. लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दीं. स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने प्रोफेसर का पद त्याग दिया. वर्ष 1901 में संन्यास ग्रहण कर लिया. इसके बाद उन्होंने भारतीय दर्शन और अद्वैत वेदांत का प्रचार-प्रसार शुरू किया. वर्ष 1902 में उन्होंने जापान और फिर अमेरिका की यात्रा की. करीब दो वर्षों तक व्यावहारिक वेदांत पर व्याख्यान देकर भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. स्वामी रामतीर्थ जीर्ण शीर्ण प्रतिमा (ETV Bharat)