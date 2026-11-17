टिहरी में जर्जर स्वामी रामतीर्थ की प्रतिमा, शहरवासियों ने उठाए सवाल, कब जागेंगे जिम्मेदार?
Swami Ram Tirath: संत स्वामी रामतीर्थ की जर्जर प्रतिमा देखकर शहरवासी दुखी हैं. उन्होंने जिम्मेदारों से इस मामले में एक्शन लेने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 9:46 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:53 PM IST
टिहरी: झील के किनारे कोटी कॉलोनी के पास महान संत स्वामी रामतीर्थ की प्रतिमा जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है. यह वही संत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनके विचारों ने लोगों को प्रभावित किया.
बता दें स्वामी रामतीर्थ ने 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन पुराने टिहरी में भागीरथी गंगा के किनारे सेमलासू के पास जल समाधि ली थी. टिहरी बांध का निर्माण होने के बाद उनके स्मारक को पुरानी टिहरी से हटाकर कोटी कॉलोनी में स्थापित किया गया था. आज उनकी प्रतिमा की बदहाल स्थिति उनके सम्मान और स्मृतियों के संरक्षण पर सवाल खड़े कर रही है.
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स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को तत्कालीन पंजाब के मुरारीवाला गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के गुजरांवाला क्षेत्र में स्थित है. उन्होंने गणित विषय में एमए की शिक्षा प्राप्त की. लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दीं.
स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने प्रोफेसर का पद त्याग दिया. वर्ष 1901 में संन्यास ग्रहण कर लिया. इसके बाद उन्होंने भारतीय दर्शन और अद्वैत वेदांत का प्रचार-प्रसार शुरू किया. वर्ष 1902 में उन्होंने जापान और फिर अमेरिका की यात्रा की. करीब दो वर्षों तक व्यावहारिक वेदांत पर व्याख्यान देकर भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.
टिहरी में उनके नाम पर स्वामी रामतीर्थ विश्वविद्यालय स्थापित है, लेकिन जिस महान संत ने टिहरी की धरती को अपनी जल समाधि के लिए चुना, आज उसी संत की प्रतिमा उपेक्षा का शिकार है. पुरानी टिहरी निवासी शांति भट्ट ने कहा स्वामी रामतीर्थ देश ही नहीं, बल्कि विश्व के महान संतों में से एक थे. उनके स्मारक की वर्तमान बदहाल स्थिति देखकर मन बेहद दुखी होता है. स्वामी रामतीर्थ का भागीरथी गंगा से विशेष लगाव था. उन्होंने टिहरी के शिमलासू में भागीरथी गंगा के तट पर जल समाधि ली.
शांति भट्ट ने अपील करते हुए कहा कि स्वामी रामतीर्थ की इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए. देश-विदेश से टिहरी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु उनके स्मारक को देख सकें और उनके जीवन एवं विचारों से प्रेरणा ले सकें.
नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कहा पुरानी टिहरी में स्थापित पार्कों और मूर्तियों को नई टिहरी में स्थापित करने की जिम्मेदारी टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास विभाग की थी. दुर्भाग्य की बात है कि पुनर्वास विभाग द्वारा इन पार्कों और मूर्तियों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया.
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