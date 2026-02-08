छतरपुर में संत रविदास की मूर्ति तोड़ने पर बवाल, एक्शन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण

छतरपुर में संत रविदास की मूर्ति तोड़ने पर बवाल, एक्शन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण
छतरपुर के हमा गांव में संत रविदास महाराज की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया. घटना की खबर लगते ही फैला गांव में तनाव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 7:56 PM IST
छतरपुर: छतरपुर से लगे एक गांव मे उस समय बवाल मच गया जब वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने संत रविदास महाराज की मूर्ति तोड़ दी. शनिवार और रविवार की रात हुई घटना के बाद गांव में माहौल खराब होने लगा. बड़ी संख्या में ग्रामीण और भीम आर्मी के लोग सड़क पर उतर आए. वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है.
दरसल मामला छतरपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हमा गांव का है. यहां संत रविदास की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग सड़क पर उतर आए. भीम आर्मी के लोगो ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
छतरपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हमा गांव का मामला
भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संतोष ने बताया संत रविदास महाराज समाज में समरसता, समानता और भाईचारे के प्रतीक हैं. उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाना धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
संतोष ने बताया "हमा गांव मे संत रविदास महाराज की मूर्ति तोड़ी गई है. गांव वालों ने एक युवक का नाम बताया है. अगर मामले में दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा. पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है."
घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शुरू की जाँच-पड़ताल
घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच-पड़ताल की. पुलिस ने खंडित मूर्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए सम्मानपूर्वक थाने में रख दिया है. वहीं कोतवाली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.
वहीं मामले में सिटी कोतवाली टीआई अरविंद दांगी ने बताया, "ग्राम हमा में मूर्ति खंडित करने की घटना के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. ग्रामीणों द्वारा जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, जांच के आधार पर विधि अनुरूप कार्रवाई की जा रही है.