ETV Bharat / state

हठ योग: पायलट को सीएम बनाने की कामना, करौली से द्वारकाधीश तक दंडवत यात्रा पर निकले संत राजगिरी

पांचना आश्रम के संत कभी पायलट से मिले नहीं. खुद की यात्रा को हठ योग बताते हैं.

Saint Rajgiri passing through the Tonk region on a prostration pilgrimage
टोंक क्षेत्र से दंडवत यात्रा पर गुजरते संत राजगिरी (ETV Bharat Tonk)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टोक: वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनें, इसी मंशा को लेकर एक संत दंडवत यात्रा पर हैं. वे करौली से द्वारकाधीश तक की 600 किमी की दंडवत यात्रा पर निकले हैं और फिलहाल पायलट के विधानसभा टोंक से गुजर रहे है. ये संत हैं, करौली के पांचना आश्रम से जुड़े संत राजगिरी.

संत राजगिरी कहते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यह उनका हठ योग है. वर्ष 2028 में उनकी मन्नत जरूर पूरी होगी. मजेदार बात यह है कि संत राजगिरी कभी पायलट से मिले नहीं हैं. संत राजगिरी पहले भी लंबी दूरी की कनक दंडवत यात्रा दो बार कर चुके हैं. उन्होंने लगभग 750 किलोमीटर की करौली से गंगोत्री-रामेश्वर तक की दंडवत यात्रा 14 अप्रैल 2023 को शुरू की, जो 17 जुलाई 2024 को पूरी हुई.

दंडवत यात्रा को लेकर बोले.... (ETV Bharat Tonk)

इनकी दूसरी यात्रा करौली से जगन्नाथ पुरी तक थी, जो लगभग 1500 किलोमीटर लंबी थी. यह यात्रा 18 अप्रैल 2025 को शुरू की और 10 दिसंबर 2025 को जगन्नाथ पुरी जाकर संपन्न होगी. राजगिरी की यह तीसरी यात्रा है, जिसमें वे सचिन पायलट को 2028 में मुख्यमंत्री बनाने की कामना लिए निकले हैं.

पढ़ें: सरिस्का के जंगल में साधु कर रहे अग्नि तपस्या, 21 दिन तक चलता है हठ योग, जानिए वजह - Agni Tapasya

यह बताया कारण: संत और सियासत का क्या वास्ता एवं पायलट ही क्यों बने सीएम के सवाल पर राजगिरी कहते हैं कि जरूर इस यात्रा के बाद सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे. वे जनता से जुड़े नेता हैं. राजस्थान में उनके चाहने वाले करोड़ों में है. पायलट पक्ष में हो या विपक्ष में हमेशा जनता के बीच रहते हैं. राजस्थान की गर्मी के बीच प्रतिदिन सड़क पर 10 से 12 किमी कनक दंडवत करने वाले राजगिरी बताते हैं कि वे कभी भी सचिन से नही मिले हैं और न ही कोई तमन्नाा है, लेकिन अगर वे मिलेंगे तो तभी जब सचिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे.

पढ़ें: इस संत की तपस्या देखकर हो जाएंगे हैरान, उपले जलाकर विश्व शांति व कल्याण के लिए हठ योग - Hatha Yoga penance in Bhilwara

TAGGED:

WISH TO MAKE SACHIN PILOT CM
PROSTRATION PILGRIMAGE FROM KARAULI
SAINT NEVER MET SACHIN PILOT
DANDVAT YATRA OF SAINT RAJGIRI
HATHA YOGA OF SAINT OF KARAULI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.