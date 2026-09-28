ETV Bharat / state

संत प्रेमानंदजी के आश्रम में शिष्य की चौथी मंजिल से गिरने से मौत, परिजनों के दिमाग में कई संदेह

संत प्रेमानंदजी के आश्रम में शिष्य दीपक लोधी की मौत ( ETV BHARAT )

जबलपुर : करीब दो साल पहले घर छोड़कर वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने वाले जबलपुर के परसवाड़ा निवासी दीपक लोधी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दीपक आश्रम की 4 मंजिला इमारत की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामले को खुद जान देने का बताकर जांच शुरू की है. पीड़ित परिवार ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

दीपक की मां लोंगबाई के मुताबिक "संन्यास लेने के समय परिवार से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे. इसमें दीपक के परिवार से संबंध छोड़ने की बात कही गई थी. इसके बाद उन्होंने बेटे से संपर्क करने की कोशिश नहीं की."

दीपक लोधी दीक्षा लेने के बाद रसिक दुलारी शरण नाम से आश्रम में रह रहे थे. परिजनों के मुताबिक "दीपक बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था. वह नियमित रूप से नर्मदा स्नान के लिए जाता था. उसने नर्मदा परिक्रमा भी की थी. दो साल पहले वह वृंदावन चला गया और इसके बाद परिवार से उसका संपर्क लगभग पूरी तरह टूट गया."

पीड़ित परिवार के अनुसार "उन्हें वृंदावन से फोन आया कि दीपक आश्रम की छत से गिरकर घायल हो गया है. इसके बाद दीपक के माता-पिता, भाई और अन्य परिजन वृंदावन पहुंचे." भाई बृजेश पटेल के मुताबिक "परिवार जब अस्पताल पहुंचा तो बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है. अस्पताल के बाद जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने और दीपक के साथ रहने वाले लोगों से मिलने की अनुमति नहीं मिली."

आश्रम प्रबंधन के व्यवहार से नाराज परिजन (ETV BHARAT)

दीपक के मामा के बेटे लकी पटेल का आरोप है "आश्रम में जिस तरह परिवार के साथ व्यवहार हुआ, उससे उन्हें कई सवाल खड़े हुए. दीपक के शरीर पर गंभीर चोटों के अलावा निजी अंग से जुड़ी चोट की बात सामने आई है."

कमरे में खून से सना इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मिला

परिजनों का कहना है "पुलिस को जांच में कमरे से खून से सना इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मिला है." लकी पटेल का कहना है "एक ही कमरे में तीन लोग रहते थे. इसलिए निजी अंग को मशीन से काटने की बात उन्हें संदिग्ध लग रही है. यदि ऐसा हुआ तो कमरे में मौजूद अन्य लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, यह जांच का विषय है." परिवार ने आश्रम में रहने वाले अन्य साधुओं से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल समेत सभी साक्ष्यों की जांच की मांग की है.

वृंदावन में ही हुआ अंतिम संस्कार

घटना के बाद दीपक का अंतिम संस्कार वृंदावन में ही परिजनों की मौजूदगी में किया गया. परिवार का कहना है "दीपक धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसने अपना जीवन भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था. ऐसे में उसकी मौत की परिस्थितियों को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब जांच से मिलना चाहिए. जिस आश्रम में घटना हुई वहां प्रेमानंद जी नहीं रहते और वहां का सिस्टम पूरी तरह से कुछ साधुओं ने अपने कब्जे में ले लिया है और उनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है."