ETV Bharat / state

संत प्रेमानंदजी के आश्रम में शिष्य की चौथी मंजिल से गिरने से मौत, परिजनों के दिमाग में कई संदेह

वृंदावन में दीपक लोधी की मौत से परिजन सदमे में. जबलपुर से 2 साल पहले गए, फिर नहीं लौटे. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Premanandji Disciple death
संत प्रेमानंदजी के आश्रम में शिष्य दीपक लोधी की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : करीब दो साल पहले घर छोड़कर वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने वाले जबलपुर के परसवाड़ा निवासी दीपक लोधी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दीपक आश्रम की 4 मंजिला इमारत की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामले को खुद जान देने का बताकर जांच शुरू की है. पीड़ित परिवार ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

दीक्षा लेने के बाद दीपक लोधी बना रसिक दुलारी शरण

दीपक लोधी दीक्षा लेने के बाद रसिक दुलारी शरण नाम से आश्रम में रह रहे थे. परिजनों के मुताबिक "दीपक बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था. वह नियमित रूप से नर्मदा स्नान के लिए जाता था. उसने नर्मदा परिक्रमा भी की थी. दो साल पहले वह वृंदावन चला गया और इसके बाद परिवार से उसका संपर्क लगभग पूरी तरह टूट गया."

वृंदावन में दीपक लोधी की मौत से परिजन सदमे में (ETV BHARAT)

दीपक की मां लोंगबाई के मुताबिक "संन्यास लेने के समय परिवार से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे. इसमें दीपक के परिवार से संबंध छोड़ने की बात कही गई थी. इसके बाद उन्होंने बेटे से संपर्क करने की कोशिश नहीं की."

आश्रम प्रबंधन के व्यवहार से नाराज परिजन

पीड़ित परिवार के अनुसार "उन्हें वृंदावन से फोन आया कि दीपक आश्रम की छत से गिरकर घायल हो गया है. इसके बाद दीपक के माता-पिता, भाई और अन्य परिजन वृंदावन पहुंचे." भाई बृजेश पटेल के मुताबिक "परिवार जब अस्पताल पहुंचा तो बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है. अस्पताल के बाद जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने और दीपक के साथ रहने वाले लोगों से मिलने की अनुमति नहीं मिली."

Premanandji Disciple death
आश्रम प्रबंधन के व्यवहार से नाराज परिजन (ETV BHARAT)

दीपक के मामा के बेटे लकी पटेल का आरोप है "आश्रम में जिस तरह परिवार के साथ व्यवहार हुआ, उससे उन्हें कई सवाल खड़े हुए. दीपक के शरीर पर गंभीर चोटों के अलावा निजी अंग से जुड़ी चोट की बात सामने आई है."

कमरे में खून से सना इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मिला

परिजनों का कहना है "पुलिस को जांच में कमरे से खून से सना इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मिला है." लकी पटेल का कहना है "एक ही कमरे में तीन लोग रहते थे. इसलिए निजी अंग को मशीन से काटने की बात उन्हें संदिग्ध लग रही है. यदि ऐसा हुआ तो कमरे में मौजूद अन्य लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, यह जांच का विषय है." परिवार ने आश्रम में रहने वाले अन्य साधुओं से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल समेत सभी साक्ष्यों की जांच की मांग की है.

वृंदावन में ही हुआ अंतिम संस्कार

घटना के बाद दीपक का अंतिम संस्कार वृंदावन में ही परिजनों की मौजूदगी में किया गया. परिवार का कहना है "दीपक धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसने अपना जीवन भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था. ऐसे में उसकी मौत की परिस्थितियों को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब जांच से मिलना चाहिए. जिस आश्रम में घटना हुई वहां प्रेमानंद जी नहीं रहते और वहां का सिस्टम पूरी तरह से कुछ साधुओं ने अपने कब्जे में ले लिया है और उनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है."

TAGGED:

PREMANANDJI DISCIPLE DEATH
VRINDAVAN DEATH MYSTERY
JABALPUR DEEPAK LODHI
FAMILY DEMANDS INVESTIGATION
SAINT PREMANANDJI ASHRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.