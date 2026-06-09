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उन्नाव में धारदार हथियार से दिनदहाड़े संत की हत्या; CHC पहुंचे लोगों ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस जांच में जुटी

मिलन दास (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

उन्नाव : जनपद के बांगरमऊ नगर में मंगलवार दोपहर को दिनदहाड़े एक संत की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे. पुलिस अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हो सकी. सीओ, संतोष सिंह ने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे के बाद दिन में मिलन दास (60) को घायल अवस्था में सीएचसी बांगरमऊ लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा है. जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. मृतक के भाई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. वह मंदिर का निर्माण कर रहे थे. किसने इस घटना को कारित किया है, अभी किसी पर आरोप लगाना बिना जाने ठीक नहीं है. सीओ, संतोष सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) ईटीवी से बात करते हुए बांगरमऊ सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश ने बताया कि एक घायल आए थे, जिनके शरीर पर किसी धारदार हथियार से हमला करने के निशान थे, जिनकी अस्पताल पहुंचने मौत हो गई.