उन्नाव में धारदार हथियार से दिनदहाड़े संत की हत्या; CHC पहुंचे लोगों ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस जांच में जुटी
सीओ, संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:29 PM IST
उन्नाव : जनपद के बांगरमऊ नगर में मंगलवार दोपहर को दिनदहाड़े एक संत की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे. पुलिस अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हो सकी.
सीओ, संतोष सिंह ने बताया कि मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे के बाद दिन में मिलन दास (60) को घायल अवस्था में सीएचसी बांगरमऊ लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा है. जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
मृतक के भाई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. वह मंदिर का निर्माण कर रहे थे. किसने इस घटना को कारित किया है, अभी किसी पर आरोप लगाना बिना जाने ठीक नहीं है.
ईटीवी से बात करते हुए बांगरमऊ सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश ने बताया कि एक घायल आए थे, जिनके शरीर पर किसी धारदार हथियार से हमला करने के निशान थे, जिनकी अस्पताल पहुंचने मौत हो गई.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, नगर के मोहल्ला घूरे टोला निवासी मिलन दास अर्कवंशी (60) धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे. वह नगर में स्थित अपने मंदिर में समय बिताते थे. मंगलवार को भी वह मंदिर में मौजूद थे. दोपहर लगभग 12 बजे वह किसी कार्य से बाईपास मार्ग के निकट स्थित मोहल्ला पुरबिया टोला पहुंचे थे.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि मौजूद लोगों में से कुछ ने मिलन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों द्वारा मौत की पुष्टि होते ही वहां मौजूद लोगों में शोक और आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस बीच आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. समाचार लिखे जाने तक मृतक पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है.
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