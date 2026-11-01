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आश्रम में रुकने से मना किया तो कर दी संत की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हत्या का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Churu )

चूरू : पुलिस थाना हमीरवास क्षेत्र के गांव नवां में साधु की हत्या के मामले में हमीरवास थानां पुलिस ने 36 घंटे में वांछित आरोपी साधु को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. गिरफ्तार आरोपी पुलिस थाना हमीरवास के टॉप-10 वांछित वारंटियों में भी शामिल है. आरोपी ने संत की हत्या महज इसलिए कर दी कि उसे आश्रम में रुकने से मना कर दिया था.