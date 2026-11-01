आश्रम में रुकने से मना किया तो कर दी संत की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
आरोपी पत्नी की हत्या के आरोप में पहले से जमानत पर फरार चल रहा था.
Published : November 1, 2026 at 1:37 PM IST
चूरू : पुलिस थाना हमीरवास क्षेत्र के गांव नवां में साधु की हत्या के मामले में हमीरवास थानां पुलिस ने 36 घंटे में वांछित आरोपी साधु को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. गिरफ्तार आरोपी पुलिस थाना हमीरवास के टॉप-10 वांछित वारंटियों में भी शामिल है. आरोपी ने संत की हत्या महज इसलिए कर दी कि उसे आश्रम में रुकने से मना कर दिया था.
थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम के निर्देशानुसार तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में गठित पुलिस टीम ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ सुमरणदास उर्फ मोनी बाबा बहल, जिला भिवानी (हरियाणा) को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी हमीरवास के टॉप-10 वांछित वारंटियों में भी शामिल है. आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है.
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थानाधिकारी ने बताया कि 29 अक्टूबर, 2026 को बाबा पूर्णदास ने मामला दर्ज करवाया था कि सुरेंद्र उर्फ सुमरणदास उर्फ मोनी बाबा पुत्र जयलाल, निवासी गोकुलपुरा, थाना बहल, जिला भिवानी (हरियाणा) ने उनके शिष्य छेदीलाल उर्फ बाबा सीतारामदास पुत्र गोकुल, उम्र 67 वर्ष, निवासी बनिका खिरी, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी आश्रम बाबा दुर्गादास, रोही नवां की हत्या कर फरार हो गया. इस पर एसपी के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया.
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पुलिस कार्रवाई के तहत पुलिस थाना हमीरवास की टीम एवं एफएसएल टीम ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया साक्ष्य संकलित किए. मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. हत्या के दर्ज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पत्नी की हत्या के आरोप में पहले से जमानत पर फरार चल रहा था. आरोपी को आश्रम में संत ने रुकने की इजाजत नहीं दी, जिस पर गुस्साए आरोपी ने संत की हत्या कर दी.
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