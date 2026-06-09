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Saint Devanand Murder : 90 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ, ना कारण आया सामने ना मारने वाले का पता

इसमें मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के एंगल को भी देखा जा रहा है. मंदिर ट्रस्ट के आसपास भी अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको लेकर भी संत देवानंद एक्टिव हो गए थे. इस एंगल के पर भी जांच पड़ताल चल रही है. इसके अलावा मंदिर में दोनों संतों के बीच विवाद का एंगल भी है. देवानंद महाराज नई ट्रस्ट बनाने को लेकर भी बात सामने आई थी. इस एंगल पर भी चर्चा की गई है.

इन लोगों में मंदिर व मठ आसपास रहने वाले लोगों के साथ ग्रामीण, समिति के लोग, मंदिर के अन्य महंत तक भी शामिल हैं. मठ के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई है. डीएसपी रूद्रप्रकाश शर्मा का कहना है कि इस मामले में हत्या के कारण सामने नहीं आ पा रहा है. इसकी तह तक पुलिस पड़ताल कर रही है. अभी बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं हुआ है.

टीम में दो डीएसपी व चार थाना अधिकारियों के अलावा अन्य पुलिस कार्मिक भी शामिल हैं. जिसमें साइबर सेल से लेकर स्पेशल टीम के पुलिसकर्मी शामिल हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है. पुलिस खाली हाथ है और अनुसंधान जारी होने की बात कह रही है. पूरे मामले पर गठित एसआईटी में शामिल कोटा के पुलिस उप अधीक्षक पंचम रुद्र प्रकाश शर्मा का कहना है कि मामले में उन्होंने करीब 50 लोगों से पूछताछ की है.

कोटा: चन्द्रेसल मठ के युवा संत देवानंद महाराज (35) की हत्या अज्ञात हमलावरों ने 5 जून देर रात को कर दी थी, लेकिन हत्या के 90 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है. जबकि इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कोटा रेंज आईजी व कोटा सिटी एसपी कर रही है. इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की गई.

इसके साथ ही मंदिर की कृषि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण, मठ ट्रस्ट में जमा राशि और आने वाले पैसे के संबंध में भी पड़ताल की गई है. मठ के आसपास नशा और अन्य तरीके के समाजकंटकों के जमावड़े पर भी जांच पड़ताल चल रही है. इस पूरे घटनाक्रम के मामले में तकनीकी अनुसंधान भी पुलिस कर रही है. इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है. मठ व अन्य जगह परंपरागत पुलिसिंग के जरिए भी फैक्ट्स पुलिस इकट्ठे कर रही है. यहां तक कि आसपास के कस्बे और दूसरे जिलों में भी पुलिस टीम को मामले में भेजा गया है, जिससे कि आगे कुछ खुलासा हो सके. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने सीन रिक्रिएशन भी किया था, एफएसएल टीम से मिले फैक्ट के आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है.

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विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को दिया था अल्टीमेटम : अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से 26 वार करते हुए देवानंद महाराज की हत्या की थी. इस प्रकरण में 6 जून को कोटा में साधु संतों और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल व राखी गौतम के सामने धरना प्रदर्शन भी हो गया था. जिसमें विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के लोग भी पहुंच गए थे. सभी के सामने कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने इस वारदात को जल्द से जल्द खोलने की बात कही थी.

हालांकि, ऐसा नहीं हुआ है. विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था, यह समय भी पूरा हो गया है. मूल रूप से सवाई माधोपुर के रहने वाले संत देवानंद चंद्रसेल मठ में रहते थे. वे यहां पर आते जाते रहते थे. उनकी मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम भी कोटा के एमबीएस अस्पताल में हुआ था, जबकि उनके पार्थिव देह को परिवारजन व अन्य संत सवाई माधोपुर के सूरवाल थाना क्षेत्र के चाणक्य दह आश्रम पर ले गए थे, जहां पर ही उन्हें समाधि दिलाई गई है.

इस दौरान बड़ी संख्या में उनके अनुयाई और भक्त भी पहुंचे थे. ब्राह्मण कल्याण परिषद के अनिल तिवारी का कहना है कि मामले में फिलहाल कोई खास सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, हत्या के क्या कारण रहे हैं? यह बात भी सामने नहीं आई है, इसलिए हिन्दू समाज उग्र हो गया है.