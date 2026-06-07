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Chandrasel Math : संत देवानंद की पार्थिव देह को चाणक्य दह आश्रम में दी समाधि, हजारों अनुयायी थे मौजूद

चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद की हत्या. दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग. साधु-संतों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी.

Sadhus, saints, and followers performing the Samadhi rites for the mortal remains of the late Saint Devanand.
दिवंगत संत देवानंद की पार्थिव देह को समाधि देते साधु-संत एवं अनुयायी (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 3:04 PM IST

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सवाई माधोपुर: जिले के सूरवाल थाना क्षेत्र के चाणक्य दह स्थित आश्रम पर साधु-संतों एवं हजारों अनुया​यियों की मौजूदगी में रविवार को संत देवानंद मजराज के पार्थिव देह को समाधि दी गई. समाधि देने से पहले हजारों अनुयायियों की मौजूदगी में पार्थिव देह को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई. उसके बाद आश्रम परिसर में ही देह को समाधि दी गई. कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रेसल मठ के महंत संत देवानंद महाराज की शुक्रवार रात कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी.

दिवंगत संत देवानंद महाराज के अनुयायी खुशीराम ने कहा कि यदि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो साधु-संत एवं ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने हत्यारों का एनकाउंटर या फांसी देने की मांग की. वहीं, संत देवानंद के भाई ने बताया कि दिवंगत संत देवानंद मूलतया सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के रजमाना गांव के रहने वाले थे. कई सालों से घर परिवार को छोड़कर संत बन गए और चाणक्य दह स्थित आश्रम समेत कोटा के चंदेसल मठ के महंत बन गए थे.

संत देवानंद कभी कोटा मठ तो कभी सवाई माधोपुर के चाणक्य दह आश्रम पर रहते थे. शुक्रवार रात कोटा के चंद्रेसल मठ पर कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी. कोटा के मठ से जुड़े साधु-संतों व अनुयायियों में गहरा रोष फैल गया. कोटा पुलिस ने शव कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. संत की हत्या को लेकर आक्रोशित साधु-संत व उनके भक्त धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे.

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पांच मांगों पर सहमति: साधु-संतों ने प्रशासन से पांच मांगें रखी. इसमें एसआईटी का गठन और मामले की गहनता से जांच, फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई और अपराधियों को दंड, चाणक्य दह पर महाराज की समाधि एवं स्मारक निर्माण, जिला मुख्यालय पर महाराज के नाम से महाविद्यालय खोलना, रजवाना सरकारी स्कूल का नामकरण महाराज के नाम से करने की मांग रखी. धरना प्रदर्शन के बाद कई दौर की वार्ता के बाद प्रशासन ने सभी मांगों पर सहमति दी. इसके बाद संत का शव परिजनों ने लिया. शव सवाई माधोपुर के चाणक्य दह आश्रम लाया गया, जहां आज देह को समाधि दी गई.

कुछ संदिग्ध डिटेन: संत देवानंद की हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सात टीमें बनाई है. कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है. अभी तक संत की हत्या के कारण पता नहीं लगा है. संत के भक्तों ओर परिजनों सहित संत के गुरु भाई संतों का कहना है कि संत देवानंद को न्याय मिलना चाहिए. जिन लोगों ने संत की हत्या की उनका एनकाउंटर किया जाए या फांसी दी जाए. अगर सरकार और प्रशासन ने संत को न्याय नहीं दिया तो उनके भक्त व साधु-संत सड़कों पर उतरेंगे. संत को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे.

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YOUNG SAINT OF CHANDRESAL MATH KOTA
SAMADHI AT CHANAKYA DAH ASHRAM
DEMAND IMMEDIATE ARREST CULPRITS
FOLLOWERS THRONGED FINAL JOURNEY
MURDER OF YOUTH SAINT IN KOTA

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