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Chandrasel Math : संत देवानंद की पार्थिव देह को चाणक्य दह आश्रम में दी समाधि, हजारों अनुयायी थे मौजूद

दिवंगत संत देवानंद की पार्थिव देह को समाधि देते साधु-संत एवं अनुयायी ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर: जिले के सूरवाल थाना क्षेत्र के चाणक्य दह स्थित आश्रम पर साधु-संतों एवं हजारों अनुया​यियों की मौजूदगी में रविवार को संत देवानंद मजराज के पार्थिव देह को समाधि दी गई. समाधि देने से पहले हजारों अनुयायियों की मौजूदगी में पार्थिव देह को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई. उसके बाद आश्रम परिसर में ही देह को समाधि दी गई. कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रेसल मठ के महंत संत देवानंद महाराज की शुक्रवार रात कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी. दिवंगत संत देवानंद महाराज के अनुयायी खुशीराम ने कहा कि यदि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो साधु-संत एवं ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने हत्यारों का एनकाउंटर या फांसी देने की मांग की. वहीं, संत देवानंद के भाई ने बताया कि दिवंगत संत देवानंद मूलतया सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के रजमाना गांव के रहने वाले थे. कई सालों से घर परिवार को छोड़कर संत बन गए और चाणक्य दह स्थित आश्रम समेत कोटा के चंदेसल मठ के महंत बन गए थे. संत देवानंद कभी कोटा मठ तो कभी सवाई माधोपुर के चाणक्य दह आश्रम पर रहते थे. शुक्रवार रात कोटा के चंद्रेसल मठ पर कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी. कोटा के मठ से जुड़े साधु-संतों व अनुयायियों में गहरा रोष फैल गया. कोटा पुलिस ने शव कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. संत की हत्या को लेकर आक्रोशित साधु-संत व उनके भक्त धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे. पढ़ें: चंद्रसेल मठ के युवा संत की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, धरने पर बैठे संत, देर शाम बनी सहमति