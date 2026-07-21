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संत आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया पाकिस्तान से फंड लेने का आरोप, अयोध्या में पुलिस को दी तहरीर, केस दर्ज करने की मांग

अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी शंकराचार्य बनकर प्रोटोकॉल लेने का आरोप, 'काला पत्थर' वाले बयान पर बवाल

विवादों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
विवादों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:11 AM IST

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Updated : July 21, 2026 at 10:48 AM IST

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अयोध्या: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एक बार फिर संत आशुतोष ब्रह्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने अयोध्या पुलिस से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस को तहरीर देकर ये बड़ी मांग की.

फंडिंग पर घिरे शंकराचार्य: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर संत आशुतोष ब्रह्मचारी ने सीमा पार यानी पाकिस्तान से फंड लेने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर फंडिग लेने का इल्जाम लगाया और पुलिस से इसकी जांच कराने की मांग की.

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फर्जी हैं शंकराचार्य: संत आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर से उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया. पुलिस को दी तहरीर में बताया कि, 17 जुलाई को अयोध्या दौरे के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों द्वारा जनसभाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं मीडिया संबोधन किए गए. इसमें उन्होंने स्वयं को ज्योतिर्मठ, जोशीमठ एवं बदरिकाश्रम का शंकराचार्य बताकर प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर सरकारी प्रोटोकॉल लिया. जबकि शंकराचार्य पद का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है.

अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दी तहरीर
अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दी तहरीर (Photo Credit: ETV Bharat)

वह सार्वजनिक मंचों एवं मीडिया में श्रीराम जन्मभूमि, अयोध्या में विराजमान भगवान श्रीरामलला के संबंध में काला पत्थर शब्द का प्रयोग किया गया. इससे भी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. संस्कृत गुरुकुलों के कुछ नाबालिग बटुकों को यात्रा एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया.- आशुतोष ब्रह्मचारी, अध्यक्ष, श्रीकृष्णजन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा

बयान से बढ़ा बवाल: अयोध्या दौरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के दिए गए बयानों से नाराज जिला शामली निवासी आशुतोष ब्रह्मचारी ने थाना राम जन्मभूमि पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने पुलिस तहरीर में बताया कि, हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर के संबंध में सार्वजनिक रूप से कहा था कि, हनुमानगढ़ी में कभी नमाज़ नहीं पढ़ी गई, यदि पढ़ी गई है तो साबित करें, अन्यथा गद्दी छोड़ दें. यह अत्यंत संवेदनशील धार्मिक विषय है. इसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए.

तहरीर मिली है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.- सुमित श्रीवास्तव, थाना प्रभारी

गौरक्षा यात्रा पर भी सवाल: संत आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 प्रभावी है. इसके बावजूद यात्रा के दौरान गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के नाम पर अभियान चलाया गया. जबकि सनातन धर्म में गौ माता को विश्व माता एवं जगत जननी माना गया है.

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Last Updated : July 21, 2026 at 10:48 AM IST

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