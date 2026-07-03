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मानसून शुरू होते ही फिर तबाही का खौफ, टाइम बम बनी जीवानाला के पास की झील

सैंज घाटी के ग्राम पंचायत बनोगी की प्रधान आशा राणा ने बताया कि ' आज भी कई जगहें ऐसी हैं, जो कभी भी भूस्खलन की चपेट में आ सकती हैं. बनोगी पंचायत के कई ग्रामीण इलाकों में बस सेवाएं आज भी बंद पड़ी हुई हैं और लोगों को या तो टैक्सियों में सफर करना पड़ रहा है या फिर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. सबसे अधिक दिक्कत कॉलेज, स्कूल जाने वाले छात्रों को उठानी पड़ रही है. बीते एक साल में यहां प्रशासन ने कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं.'

ग्रामीणों का कहना है कि जब आपदा आती है तो सहानुभूति जताने के लिए प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधि यहां पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद घाटी को भूल जाते हैं. लोगों का कहना है कि 1 साल के भीतर आपदा से निपटने की तैयारी की गई होती, तो यहां लोगों को काफी राहत मिलती, लेकिन साल 2025 की आपदा के बाद से लेकर अभी तक यहां पर कई सड़कें बंद पड़ी हुई है और लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. एक किलोमीटर के सफर के लिए टैक्सी में 300 रुपये का भाड़ा चुकाना पड़ रहा है.

टूटr हुए सड़कों के ढांचे और घर उस तबाही के मंजर की याद दिलाते हैं. सड़कें आज भी टूटी हैं. बीते साल आई आपदा से 15 पंचायतों के सभी ग्रामीण इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए थे. घाटी में दर्जनों सड़कों को नुकसान पहुंचा था और 400 से अधिक भवन भी क्षतिग्रस्त हुए थे. आज भी कई सड़कों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाईं हैं. घाटी के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को विस्थापन का भी दंश झेलना पड़ा है, जिसमें मातला, रैला, न्योली तलाडा, सारी जैसे कई गांव शामिल हैं. मानसून सीजन आते ही लोग यहां डर के साए में जी रहे हैं. लोगों का कहना है कि कोई भी अधिकारी, मंत्री यहां हादसा होने के बाद संवेदना व्यक्त करने नहीं, बल्कि उससे पहले काम की सुध लेने आए.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर से मानसून का सीजन शुरू हो गया है. साल 2023 और 2025 की बारिश के चलते प्रदेश में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन आपदा का 1 साल बीतने के बाद भी धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं हो पाए हैं. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज घाटी में तबाही के निशान आज भी साफ नजर आते हैं. तबाही के न जख्म भरे और न ही उसके निशान मिट पाए.

सैज में आपदा ने मचाई थी तबाही (ETV Bharat)

एक साल बाद भी नहीं आया सुधार

आज भी ग्रामीण अपने टूटे हुए घरों को ही निहार रहे हैं और कृषि योग्य भूमि भी भूस्खलन की चपेट में नष्ट हुई है. इस साल भी घाटी की दशा में कोई खास सुधार नहीं आया है. लारजी से सैंज तक ही बस सेवा बहाल हो पाई है और साथ लगती पंचायतों में भी आधे रास्ते तक बस सेवा लोगों को मिल रही है. कई जगहों पर सड़कों के किनारे अभी भी मलबे के ढेर नजर आते हैं. ग्रामीण इलाकों में सड़कों के हाल काफी खराब है और जगह-जगह पर अभी भी मलबा गिरा हुआ है, जिसके चलते परिवहन की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है. बीते साल जहां भूस्खलन हुआ था वो इलाके आज भी डेंजर जोन में है, लेकिन ना तो यहां पर कोई सुरक्षा दीवार लगाई गई या और ना ही किसी अन्य तरह के इंतजाम किए गए. ग्राम पंचायत धाऊगी के प्रधान जीत ठाकुर का कहना है कि 'इस साल फिर से मानसून में ज्यादा बारिश आने से हालात और भी खराब हो सकते हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. विभाग और सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया.'

इसके अलावा सैंज बाजार को जोड़ने वाली सड़क भी मिट्टी का ढेर बनी हुई है, जो कभी भी नदी की चपेट में आ सकती है. सैंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष झाबे राम ने बताया कि 'मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क अभी भी पक्की नहीं हो पाई है. यहां पर उस कच्ची सड़क को बचाने के लिए जो सुरक्षा दीवार दी गई है वो नाम मात्र की है. सैंज नदी में बाढ़ आने पर ये सड़क फिर से बह जाएगी और सैंज बाजार का संपर्क भी कट जाएगा. सरकार और प्रशासन के द्वारा आपदा के बाद सैंज घाटी को लावारिस छोड़ दिया गया है.'

सैंज घाटी में आपदा के कारण क्षतिग्रस्त एक मकान (ETV Bharat)

जीवानाला के पास बनी प्राकृतिक झील

पिन पार्वती में जीवानाला के पास एनएचपीसी का बांध है उसके पीछे एक प्राकृति झील बन चुकी है. ये झील एक किलोमीटर के दायर में फैली हुई. ये कृत्रिम झील ऊपरी पहाड़ी पर टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है. इस झील के फटने से ये निचले इलाकों में काफी तबाही मचा सकती है. ग्राम पंचायत रैला के उप प्रधान पराग ठाकुर ने बताया कि 'इस कृत्रिम झील के खतरे को लेकर प्रशासन को पहले भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है, लेकिन आज तक इस झील के पानी को सुरक्षित तरीके से निकालने या इसे खोलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. अगर इस बरसात के सीजन में ऊपरी पहाड़ों पर बादल फटने जैसी घटना होती है, तो यह झील विकराल रूप धारण कर लेगी. इससे निचले क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति पल भर में नष्ट हो जाएगी. प्रशासन को तुरंत इस झील को वैज्ञानिक तरीके से तोड़ने या खाली करने की दिशा में काम करना चाहिए. ऐसा न होने पर मानसून में झील उत्तराखंड के धराली की तरह तबाही मचा सकती है.'

NHPC-PWD के बीच उलझा मामला

एक तरफ जहां आसमान से संभावित खतरे का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर लोगों का सफर दूभर हो चुका है. रैला पंचायत की मुख्य सड़क की हालत खस्ता है. आपदा के इतने समय बाद भी यह सड़क ठीक नहीं हो पाई है और अब इस पर दो विभागों के बीच जिम्मेदारी का खेल चल रहा है. पंचायत प्रधान टेक सिंह का कहन है कि 'जब भी हम सड़क की मरम्मत को लेकर प्रशासन के पास जाते हैं, तो हमें यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह सड़क एनएचपीसी (NHPC) के अधीन है. वहीं, जब एनएचपीसी से बात की जाती है तो वे इसे लोक निर्माण विभाग (PWD) की संपत्ति बताते हैं. इस तकनीकी उलझन और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की आदत का खामियाजा स्थानीय जनता भुगत रही है. हमने इस गंभीर मुद्दे को लोक निर्माण विभाग मंत्री के समक्ष भी प्रमुखता से उठाया है.'

बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में ग्रामीणों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं इस बार की बारिश उनकी मुश्किलें और ज्यादा न बढ़ा दे. पंचायत प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन को कागजी दावों और विभागों की नूराकुश्ती से बाहर निकलकर तुरंत इस सड़क की मरम्मत करवानी चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके.

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