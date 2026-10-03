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टनल लीक के 13 दिन बाद बहाल हुई सैंज-रैला सड़क, नुकसान की भरपाई करेगी NHPC

प्रभावित परिवारों को मिलेगा इतने करोड़ रुपए का मुआवजा, ग्रामीणों की मांगों पर एनएचपीसी ने बनाई सहमति.

Parbati Hydroelectric Project tunnel leakage
टनल रिसाव के बाद हुई तबाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 4:40 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण-दो की एडिट-5 सुरंग में रिसाव के बाद पालचरा गांव में हुई तबाही के 13 दिन बाद प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा तय हो गया है. वहीं, अब ग्रामीणों ने भी लिखित समझौते के बाद सड़क बहाली की मंजूरी दे दी है ऐसे में अब एनएचपीसी के मशीनरी के द्वारा सड़क बहाली का कार्य भी शुरू कर दिया गया है.

Parbati Hydroelectric Project tunnel leakage
टनल रिसाव से आए मलबे की चपेट में आया मकान (ETV Bharat)

प्रभावितों के लिए इतने करोड़ का मुआवजा

एनएचपीसी ने प्रभावित परिवारों को 1,83,29,278 रुपए मुआवजा देने की मंजूरी दी है. वहीं, गांव में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए 2,09,52,250 रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इसमें क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल व्यवस्था और वन क्षेत्र से जुड़े कार्य शामिल हैं, जिसे लोक निर्माण, जल शक्ति, वन विभाग करवाएंगे. इससे 13 दिन से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है.

Parbati Hydroelectric Project tunnel leakage
पार्वती जलविद्युत परियोजना के महाप्रबंधक की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

19 सितंबर को टनल रिसाव से हुई थी तबाही

नगवाईं में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परियोजना के महाप्रबंधक रंजीत सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को एडिट 5 सुरंग में रिसाव के बाद पानी और मलबा पालचरा गांव में घुस गया था. इसमें मकान, दुकानें, कैफे, सड़क, पेयजल व्यवस्था और अन्य संपत्तियां प्रभावित हुई थीं. घटना के बाद प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के लिए कमेटी गठित की थी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो नुकसान का आकलन किया गया था. उसकी भरपाई अब एनएचपीसी प्रबंधन द्वारा की जाएगी. इसके अलावा वन विभाग द्वारा डंपिंग साइट की रेस्टोरेशन के लिए जो एस्टीमेट तैयार किया जाएगा, उस पर भी एनएचपीसी द्वारा कार्य किया जाएगा. ऐसे में अब एडिट फाइव की ओर जाने वाली 14 हजार आरडी सड़क को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

Parbati Hydroelectric Project tunnel leakage
रास्ता बंद होने से फंस गए थे सेब बागवान (ETV Bharat)

सियूंड रैला कमटन सड़क बहाल

गौरतलब है कि सैंज घाटी के पार्वती चरण 2 में एडिट 5 में सुरंग से पानी के रिसाव होने के बाद सियूंड रैला कमटन सड़क 13 दिन बाद बहाल हो गई. 19 सितंबर की रात को सड़क बंद होने से 11 टैक्सियां, 10 निजी गाड़ियां और दो बोलेरो कैंपर वाहन फंस गए थे. सड़क बहाली के बाद इन वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है. इससे स्थानीय लोगों के साथ टैक्सी संचालकों और पर्यटकों ने भी राहत की सांस ली है. पंचायत प्रतिनिधियों, प्रभावित परिवारों और एनएचपीसी पार्वती-2 प्रबंधन के बीच बीती देर रात समझौता हुआ था. इसमें एपीएमसी राम सिंह मियां की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद प्रभावितों ने सड़क बहाली के कार्य को मंजूरी दी और एनएचपीसी द्वारा अब एडिट फाइव टनल की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है.

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