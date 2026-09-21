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पावर प्रोजेक्ट की टनल में रिसाव से मचा कोहराम, 12 सदस्यों की टीम करेगी जांच

टनल रिसाव के बाद मलबे की चपेट में आया पालचरा गांव ( ETV Bharat )

ग्रामीणों ने बताया कि पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 में प्रेशर वॉल लीक होने के बाद अचानक बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकला. पानी का बहाव इतना तेज था कि पहाड़ी से नीचे की ओर आते हुए स्थिति सैलाब जैसी बन गई. इस सैलाब के साथ ही एनएचपीसी की डंपिंग साइट पर जमा भारी मलबा भी बहकर पालचरा गांव तक पहुंच गया. जिससे कई घरों, दुकानों और होमस्टे को भारी नुकसान पहुंचा है. 1 घर और 5 दुकानों में मलबा घुस गया था.

"टनल में रिसाव के चलते आए मलबे को हटाया जा रहा है. इस पूरे मामले की छानबीन के लिए 12 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी द्वारा जल्द अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि पता चल सके कि आखिर टनल से रिसाव किन कारणों के चलते हुआ है." - पंकज शर्मा, एसडीएम बंजार

वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस टनल से रिसाव होने के मामले की छानबीन की जाए, ताकि आगामी समय में इस तरह के रिसाव से किसी तरह के जानमाल का नुकसान ना हो. इस बार रिसाव से आए मलबे में पहले ही करीब 15 परिवारों को भारी नुकसान हुआ है. हालांकि इस तरह टनल से रिसाव के मामले पहले भी आए हैं. ऐसे में अगर परियोजना प्रबंधन द्वारा सतर्कता बरती गई होती तो आज फिर से इस तरह की घटना पेश न आती.

कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में पार्वती परियोजना चरण 2 की टनल एडिट 5 में शनिवार रात के समय हुए रिसाव के चलते एक घर और पांच दुकानों के अंदर मलबा घुस गया था. ऐसे में साथ लगते अन्य कई घरों को भी ग्रामीणों को छोड़ना पड़ा था. वहीं, टनल से रिसाव किन कारणों के चलते हुआ, इसके लिए अब एक कमेटी का गठन किया गया है. एसडीएम बंजार द्वारा 12 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगी.

टनल में रिसाव स्रोत की हो गई थी पहचान

पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के सियूंड स्थित पावर हाउस के पीछे पहाड़ी से हो रहे रिसाव की तकनीकी जांच के दौरान लीकेज के मुख्य स्रोत को चिन्हित किया गया था. जांच के लिए दो नंबर प्रेशर शाफ्ट से पानी की आपूर्ति बंद कर उसे खाली करवाया गया था. इस दौरान टरबाइन-3 और 4 से बिजली उत्पादन भी अस्थायी रूप से बंद रखा गया था. तकनीकी जांच में सामने आया था कि पावर हाउस के निचले हिस्से में कुछ स्थानों पर वेल्डिंग खुल गई है और ग्राउटिंग होल से पानी का रिसाव हो रहा है. पावर हाउस के निचले हिस्से में करीब 600 ग्राउटिंग होल बताए गए हैं. कई स्थानों से रिसाव होने के कारण अंदरूनी दबाव बढ़ा और पानी बॉटम के आसपास करीब 25 मीटर की ऊंचाई पर बने वीप होल्स तक पहुंचकर पहाड़ी से बाहर निकलने लगा.

1 घर और 5 दुकानों में घुसा मलबा (ETV Bharat)

पहले भी जख्म दे चुका है लैंडस्लाइड

गौरतलब है कि एनएचपीसी की टनल से पानी रिसाव का यह पहला मामला नहीं है. जिस कारण लोगों ने अपने घर और जमीन खोई है. इससे पहले भी पानी का रिसाव और लैंडस्लाइड लोगों को जख्म दे चुका है. सरकारी व्यवस्था और परियोजना प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंध करने के लिए मौन बैठे रहे. गनीमत रही कि ये घटना देर रात को नहीं हुई, नहीं तो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती.

2018 में भी हुआ था पानी का रिसाव

साल 2018 की अगर बात करें तो उस दौरान भी पालचरा गांव में पानी का रिसाव हो चुका है. उस दौरान भी लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा था. साल 2025 में यहां लैंडस्लाइड होने से दो घर क्षतिग्रस्त हो गए थे. इस बार फिर पानी का रिसाव होने से पालचरा गांव के लोगों को भारी क्षति हुई है. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि एनएचपीसी की पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण-दो की एडिट 5 से हुए रिसाव के बाद क्षेत्र के 15 मकानों, होमस्टे आदि को खतरा पैदा हो गया है.

"बार-बार घटना होने के बाद भी यहां सुरक्षा के कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे. डंपिंग गलत तरीके से की गई, लेकिन इससे पहले हुए हादसों के बाद भी सबक लेने की दिशा में प्रशासन और परियोजना प्रबंधन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए." - डावे राम राणा, प्रधान, रैला-दो पंचायत

टनल में रिसाव के बाद हुई तबाही (ETV Bharat)

डंपिंग साइट से आया भारी मलबा

पानी रिसाव के अलावा यहां परियोजना की डंपिंग साइट में डंप किए गए मलबे ने तबाही मचाने का काम किया है. दरअसल, परियोजना निर्माण के लिए यहां साल 2007 से मलबा डंप किया गया है. ये मलबा लगातार 2011 तक डंप किया जाता रहा है. निर्माण पूरा होने के बाद भी यहां मलबा डंप होने का सिलसिला नहीं थमा. ग्रामीणों का कहना है कि मलबे को अवैज्ञानिक तरीके से डंप किया गया और पानी रिसाव होने से मलबा बहकर गांव की तरफ चला आया, जिससे ज्यादा तबाही हुई है.

SDM बंजार ने गठित की जांच कमेटी (ETV Bharat)

बरसात में 15-20 घरों को पहुंचा था नुकसान

हिमालयन नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने बताया कि ये टनल भाट कंधा गांव में निकलती है और इसके नीचे एडिट-5 और उसके बाद पालचरा गांव पड़ता है. पालचरा के पीछे डंपिंग साइट बनाई गई है. इस डंपिंग साइट के नीचे पूरा रैला गावों बसा है. पिछले साल जब से इस टनल में पानी डाला गया है, तब से रैला पंचायत और शुलगा, डाहरा, रुंबरा, खड़ोहा,बागीधार, राख सुखल गांव में भी दरारे देखी गई हैं, जबकि पिछले साल जीवा और ऊपर के इन सभी गावों में भारी बरसात से 15-20 घरों को नुकसान पहुंचा था.