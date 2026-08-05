ETV Bharat / state

10 साल से नहीं बन पाया कॉलेज का भवन, 4 कमरों में चल रही कक्षाएं, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने भी हाथ किए खड़े!

राजकीय महाविद्यालय सैंज ( ETV Bharat )

कुल्लू: अगर आप देखना चाहते हैं कि धरातल पर ‘व्यवस्था परिवर्तन’ का रंग कैसा दिखता है, तो किसी दिन सुबह-सुबह कुल्लू की खूबसूरत घाटी में स्थित 'डिग्री कॉलेज सैंज' के बाहर आकर खड़े हो जाइए. व्यवस्था परिवर्तन बस एक राजनीतिक जुमला ही नजर आएगा. जिला की सैंज घाटी में स्थित चार कमरों की एक इमारत के बाहर सुबह नौ बजे के आस-पास हलचल बढ़ जाती है. दो कमरों में दफ़्तर चल रहा है, फाइलों का ढेर है. बाकी बचे चार कमरों के बाहर दर्जनों छात्र खड़े नजर आ जाएंंगे. कुछ कमरों के अंदर हैं कुछ बाहर है. दृश्य कुछ ऐसा है कि जब अंदर वाले छात्र क्लास खत्म करके बाहर निकलते हैं, तब बाहर खड़े छात्र कमरे में घुसने के लिए बारी का इंतजार कर रहे होते हैं. ये किसी प्राइमरी स्कूल का दृश्य नहीं, बल्कि 15 पंचायतों की उम्मीद पर टिके 'राजकीय महाविद्यालय सैंज' की कड़वी हकीकत है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तहसील सैंज में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को घर द्वार पर फायदा मिल सके. साल 2016 में जब इस कॉलेज का फीता कटा था, तो 40-40 किलोमीटर दूर दुर्गम गांवों में बैठे गरीब मां-बाप ने सोचा था कि अब बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर के महंगे कमरों का किराया नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन आज 10 साल बीतने के बाद भी कॉलेज में ना तो लेक्चरर्स के पद पूरे हुए और ना ही छात्रों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई, जिसके चलते आज सैंज घाटी की 15 पंचायत के छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिला मुख्यालय कुल्लू का रुख कर रहे हैं. इन कमरों में चल रहा सैंज कॉलेज (ETV Bharat) सैंज में बेहतर शिक्षा मिलने से मिलेगी राहत सैंज कॉलेज के पूर्व छात्र प्रशांत नेगी ने बताया कि 'सैंज घाटी में कई दुर्गम इलाके हैं, जो सैंज मुख्यालय से भी करीब 40 किलोमीटर तक दूर पढ़ते हैं. ऐसे में सैंज कॉलेज में ही अगर सभी छात्रों को बेहतरीन शिक्षा मिले, तो उन्हें दूरदराज के इलाकों का रुख नहीं करना होगा. सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सैंज कॉलेज के नए भवन निर्माण कार्य को पूरा करें.' इस साल कम हुए दाखिले वहीं, साल 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में भी सैंज कॉलेज में मात्र 33 छात्रों ने ही दाखिला लिया, जबकि घाटी के विभिन्न स्कूलों से पास हुए करीब 200 छात्रों ने सैंज कॉलेज में दाखिला न लेकर अन्य जगहोंं का रुख किया. हालांकि सैंज घाटी के लोगों ने कई बार कॉलेज भवन निर्माण की मांग भी रखी, लेकिन अभी तक कॉलेज का भवन निर्माण पूरा नहीं हो पाया है. राजकीय महाविद्यालय सैंज की प्राचार्य सुजाता ने बताया कि 'अबकी बार छात्रों के द्वारा कम संख्या में यहां पर एडमिशन ली गई है. भवन निर्माण के मुद्दे को प्रशासन के समक्ष रखा गया है और प्रशासन के द्वारा निर्माणधीन भवन का भी निरीक्षण किया गया है. इसके अलावा कॉलेज में खाली चल रहे पदों के बारे में भी विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवगत करवाया गया है.' प्राइमरी स्कूल के चार कमरों में चल रहा कॉलेज वर्तमान में सैंज कॉलेज का संचालन शिक्षा विभाग के पुराने भवन में हो रहा है. पहले इस चार कमरों के भवन में प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जाता था. उसके बाद प्राइमरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन में शिफ्ट किया गया. सैंज कॉलेज के पास प्राइमरी स्कूल से मिले कुल 4 कमरे हैं और 2 कमरे किराए पर लिए गये हैं. ऐसे में 130 छात्रों को शिक्षा इन्हीं 4 कमरों में दी जा रही है और बाकी के 2 कमरों में कॉलेज की प्रशासनिक गतिविधियां चलती हैं. हालांकि साल 2021 में सैंज कॉलेज के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन साल 2023 की आपदा में भवन को नुकसान पहुंचा और उसके बाद से अब तक भवन का निर्माण कार्य लटका हुआ है. आज 3 साल से वो अधूरा, बदरंग ढांचा जस का तस खड़ा है और सरकार का 'व्यवस्था परिवर्तन' उस अधूरे ढांचे को देखकर मुंह फेर लेता है. चार कमरों में चल रही कक्षाएं (ETV Bharat) 'अधिकारियों से मांगा जाना चाहिए जवाब' छात्रा हिमानी का कहना है कि 'भवन निर्माण के लिए बजट का भी प्रावधान है, लेकिन साल 2023 के बाद इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया. इसके बारे में भी प्रशासन को संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले अगर इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया होता, तो आज सैंज कॉलेज का अपना भवन बनकर तैयार होता और सैंज घाटी के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुल्लू या फिर मंडी का रुख नहीं करना पड़ता.'