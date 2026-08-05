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10 साल से नहीं बन पाया कॉलेज का भवन, 4 कमरों में चल रही कक्षाएं, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने भी हाथ किए खड़े!

'राजकीय महाविद्यालय सैंज' आज 4 कमरों में चल रहा है. 10 साल बीतने के बाद भी न भवन बना और न पूरे शिक्षक मिले.

डिग्री कॉलेज सैंज
राजकीय महाविद्यालय सैंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:27 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 5:32 PM IST

9 Min Read
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कुल्लू: अगर आप देखना चाहते हैं कि धरातल पर ‘व्यवस्था परिवर्तन’ का रंग कैसा दिखता है, तो किसी दिन सुबह-सुबह कुल्लू की खूबसूरत घाटी में स्थित 'डिग्री कॉलेज सैंज' के बाहर आकर खड़े हो जाइए. व्यवस्था परिवर्तन बस एक राजनीतिक जुमला ही नजर आएगा. जिला की सैंज घाटी में स्थित चार कमरों की एक इमारत के बाहर सुबह नौ बजे के आस-पास हलचल बढ़ जाती है. दो कमरों में दफ़्तर चल रहा है, फाइलों का ढेर है. बाकी बचे चार कमरों के बाहर दर्जनों छात्र खड़े नजर आ जाएंंगे. कुछ कमरों के अंदर हैं कुछ बाहर है.

दृश्य कुछ ऐसा है कि जब अंदर वाले छात्र क्लास खत्म करके बाहर निकलते हैं, तब बाहर खड़े छात्र कमरे में घुसने के लिए बारी का इंतजार कर रहे होते हैं. ये किसी प्राइमरी स्कूल का दृश्य नहीं, बल्कि 15 पंचायतों की उम्मीद पर टिके 'राजकीय महाविद्यालय सैंज' की कड़वी हकीकत है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तहसील सैंज में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को घर द्वार पर फायदा मिल सके. साल 2016 में जब इस कॉलेज का फीता कटा था, तो 40-40 किलोमीटर दूर दुर्गम गांवों में बैठे गरीब मां-बाप ने सोचा था कि अब बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर के महंगे कमरों का किराया नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन आज 10 साल बीतने के बाद भी कॉलेज में ना तो लेक्चरर्स के पद पूरे हुए और ना ही छात्रों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई, जिसके चलते आज सैंज घाटी की 15 पंचायत के छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिला मुख्यालय कुल्लू का रुख कर रहे हैं.

इन कमरों में चल रहा सैंज कॉलेज
इन कमरों में चल रहा सैंज कॉलेज (ETV Bharat)

सैंज में बेहतर शिक्षा मिलने से मिलेगी राहत

सैंज कॉलेज के पूर्व छात्र प्रशांत नेगी ने बताया कि 'सैंज घाटी में कई दुर्गम इलाके हैं, जो सैंज मुख्यालय से भी करीब 40 किलोमीटर तक दूर पढ़ते हैं. ऐसे में सैंज कॉलेज में ही अगर सभी छात्रों को बेहतरीन शिक्षा मिले, तो उन्हें दूरदराज के इलाकों का रुख नहीं करना होगा. सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सैंज कॉलेज के नए भवन निर्माण कार्य को पूरा करें.'

इस साल कम हुए दाखिले

वहीं, साल 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में भी सैंज कॉलेज में मात्र 33 छात्रों ने ही दाखिला लिया, जबकि घाटी के विभिन्न स्कूलों से पास हुए करीब 200 छात्रों ने सैंज कॉलेज में दाखिला न लेकर अन्य जगहोंं का रुख किया. हालांकि सैंज घाटी के लोगों ने कई बार कॉलेज भवन निर्माण की मांग भी रखी, लेकिन अभी तक कॉलेज का भवन निर्माण पूरा नहीं हो पाया है. राजकीय महाविद्यालय सैंज की प्राचार्य सुजाता ने बताया कि 'अबकी बार छात्रों के द्वारा कम संख्या में यहां पर एडमिशन ली गई है. भवन निर्माण के मुद्दे को प्रशासन के समक्ष रखा गया है और प्रशासन के द्वारा निर्माणधीन भवन का भी निरीक्षण किया गया है. इसके अलावा कॉलेज में खाली चल रहे पदों के बारे में भी विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवगत करवाया गया है.'

प्राइमरी स्कूल के चार कमरों में चल रहा कॉलेज

वर्तमान में सैंज कॉलेज का संचालन शिक्षा विभाग के पुराने भवन में हो रहा है. पहले इस चार कमरों के भवन में प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जाता था. उसके बाद प्राइमरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन में शिफ्ट किया गया. सैंज कॉलेज के पास प्राइमरी स्कूल से मिले कुल 4 कमरे हैं और 2 कमरे किराए पर लिए गये हैं. ऐसे में 130 छात्रों को शिक्षा इन्हीं 4 कमरों में दी जा रही है और बाकी के 2 कमरों में कॉलेज की प्रशासनिक गतिविधियां चलती हैं. हालांकि साल 2021 में सैंज कॉलेज के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन साल 2023 की आपदा में भवन को नुकसान पहुंचा और उसके बाद से अब तक भवन का निर्माण कार्य लटका हुआ है. आज 3 साल से वो अधूरा, बदरंग ढांचा जस का तस खड़ा है और सरकार का 'व्यवस्था परिवर्तन' उस अधूरे ढांचे को देखकर मुंह फेर लेता है.

चार कमरों में चल रही कक्षाएं
चार कमरों में चल रही कक्षाएं (ETV Bharat)

'अधिकारियों से मांगा जाना चाहिए जवाब'

छात्रा हिमानी का कहना है कि 'भवन निर्माण के लिए बजट का भी प्रावधान है, लेकिन साल 2023 के बाद इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया. इसके बारे में भी प्रशासन को संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले अगर इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया होता, तो आज सैंज कॉलेज का अपना भवन बनकर तैयार होता और सैंज घाटी के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुल्लू या फिर मंडी का रुख नहीं करना पड़ता.'

2023 में आई आपदा में रुका भवन निर्माण कार्य

गौर रहे कि साल 2016 में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह कार्यकाल में सैंज राजकीय महाविद्यालय खोला गया था और शिक्षा विभाग के पुराने भवन में इसे शुरू किया गया था. वहीं, घाटी के लोगों को उम्मीद थी कि यहां जल्द ही नए भवन का निर्माण होगा और छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख नहीं करना होगा. साल 2021 में भवन निर्माण के लिए 12 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया और 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की गई. ऐसे में साल 2023 की आपदा में भवन में साथ लगती भूमि में भूस्खलन हुआ और भवन निर्माण को भी खतरा हुआ. हाल ही में एसडीएम बंजार ने इस भवन का निरीक्षण किया गया और भवन निर्माण के लिए पांच अधिकारियों की कमेटी भी बनाई गई है, जो भवन निर्माण के कार्यों को जल्द पूरा करने में अपना सहयोग करेगी.

कॉलेज का निर्माणाधीन भवन
कॉलेज का निर्माणाधीन भवन (ETV Bharat)

भवन निर्माण समिति ने दिए सुझाव

एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया कि 'बीते दिनों इस कॉलेज के नए बन रहे भवन का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के बाद एक समिति तैयार की गई है. समिति के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं और जल्द ही समिति की एक और विस्तृत बैठक होगी. इसके बाद संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी. सरकार से आवश्यक स्वीकृति और दिशा-निर्देश मिलने के बाद डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाएगा.'

शिक्षकों के कई पद खाली

सैंज कॉलेज की अगर बात करें तो वर्तमान में यहां बीए आर्ट्स में इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशोलॉजी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में छात्रों को शिक्षा दी जा रही हैं, लेकिन इमारत तो छोड़िए, यहां कमरों से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं. आर्ट्स के मेन सब्जेक्ट्स हिंदी, सोशियोलॉजी, म्यूज़िक और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला कोई अध्यापक नहीं है. अधीक्षक, क्लर्क नहीं, चपरासी नहीं. बीते कुछ समय से यहां कॉमर्स की कक्षाओं पर ढक्कन लगा दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के आग्रह पर अब फिर से इस साल कॉमर्स की कक्षाएं शुरू हो गई हैं. साइंस की कक्षाएं तो यहां सपना ही लगती हैं.

अन्य विषयों को शुरू करने की मांग

सैंज कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्रा उर्मिला का कहना है कि 'सैंज घाटी के कई दुर्गम इलाकों से भी छात्र यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर विज्ञान से संबंधित कोई भी कक्षा शुरू नहीं हो पाई हैं. सबसे पहले यहां पर कॉलेज का अपना भवन होना आवश्यक है. उसके बाद यहां पर अन्य बाकी विषयों को भी जल्द शुरू किया जाना चाहिए.'

कॉलेज से छात्रों की बढ़ती दूरी

इस साल सैंज क्षेत्र के 9 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से इस 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 233 विद्यार्थी उच्च शिक्षा की दहलीज पर पहुंचे हैं, लेकिन स्थानीय सैंज कॉलेज में सीमित संसाधनों के कारण अधिकांश विद्यार्थियों ने बाहरी कॉलेजों का रुख किया है. सैंज घाटी के दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए कुल्लू या अन्य कॉलेज का रुख कर रहे हैं, जिससे सैंज कॉलेज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पद, भवन संबंधी समस्याएं और सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों का भरोसा लगातार कम हुआ है. इसका सीधा असर प्रवेश प्रक्रिया पर दिखाई दे रहा है, अगर आगे भी स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में कॉलेज में छात्रों की संख्या और घट सकती है.

इस बार 33 छात्रों ने ही लिया दाखिला
इस बार 33 छात्रों ने ही लिया दाखिला (ETV Bharat)

छात्र संगठन लंबे समय से उठा रहे आवाज

एबीवीपी सैंज इकाई के अध्यक्ष बॉबी ने बताया कि 'छात्रों के हितों को लेकर कई बार विश्वविद्यालय प्रबंधन, प्रशासन और सरकार के समक्ष बात रखी गई, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया. यहां अभिभावकों को मजबूरी में छात्रों को मंडी या फिर कुल्लू शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना पड़ता है. कई परिवार काफी गरीब होते हैं, जो बाहर का खर्चा उठाने में असमर्थ रहते हैं और इस कारण कई बच्चे अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं, अगर सैंज कॉलेज में ही छात्रों को शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलती है, तो इससे अभिभावकों को काफी फायदा होगा.'

भवन निर्माण के लिए कमेटी बनेगी, फाइल शिमला के एसी कमरों में घूमेगी, नेता जी 'व्यवस्था परिवर्तन' पर भाषण देंगे... लेकिन इस सब के बीच सैंज के इस कॉलेज के बाहर खड़े उन 130 बच्चों का क्या, जो सिर्फ बैठने के लिए एक सही जगह का इंतजार कर रहे हैं.

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Last Updated : August 5, 2026 at 5:32 PM IST

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