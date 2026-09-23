कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता संपन्न, तीन राज्यों की टीमों ने लिया भाग
कोडरमा में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल की टीमों ने लिया हिस्सा लिया. सैनिक स्कूल तिलैया की टीम चैंपियन बनी.
Published : September 23, 2026 at 8:07 PM IST
कोडरमा: जिले के सैनिक स्कूल तिलैया में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई. 19 सितंबर से शुरू हुए इस प्रतियोगिता का बुधवार को भव्य कार्यक्रम के साथ समापन हुआ. 5 दिनों तक चले इस प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड और बंगाल की आठ सैनिक स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया था. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, क्विज और डिबेट का मुकाबला विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागियों के बीच किया गया. प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन सैनिक स्कूल तिलैया रही, जबकि उपविजेता का खिताब सैनिक स्कूल गोपालगंज की टीम को मिला.
कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट भी किया
सैनिक स्कूल तिलैया के प्राचार्य कर्नल एस मोहनराव आर ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया. कार्यक्रम के समापन के मौके पर विभिन्न स्कूलों से आए कैडेटों ने आकर्षक मार्च पास्ट भी किया. प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बनने के बाद सैनिक स्कूल तिलैया के खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर की और कहा कि लगातार मेहनत के बाद उनकी टीम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की चैंपियन बनी है, जिसे लेकर उन्हें गर्व भी है. वहीं कैडेट ने कहा कि 5 दिनों की प्रतियोगिता के दौरान अलग-अलग प्रदेश और अलग-अलग स्कूलों से आए खिलाड़ियों से मिलकर वहां की सभ्यता और संस्कृति को भी नजदीक से जानने का उन्हें मौका मिला है.
4 साल पहले सैनिक स्कूल सोसायटी ने शुरुआत की थीः प्राचार्य कर्नल एस मोहनराव आर
सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल एस मोहनराव आर ने कहा कि 4 साल पहले रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सैनिक स्कूल सोसायटी की ओर से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी और इस बार आयोजन का जिम्मा सैनिक स्कूल तिलैया को मिला था, जिसे सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया. इस मौके पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
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