ETV Bharat / state

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल बना अंतर विद्यालय क्रॉस कंट्री रेस का चैंपियन, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने किया आयोजन

ओबीए ने आयोजित की प्रतियोगिता: प्रतियोगिता ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन (ओबीए) सैनिक स्कूल घोड़ाखाल द्वारा आयोजित की गई. हीरक जयंती समारोह के आयोजन सचिव विभव श्रीवास्तव और ओबीए के महासचिव विनोद सिंह के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ.

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अंतर विद्यालय क्रॉस कंट्री रेस हुई: सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अंतर-विद्यालय क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में क्षेत्र के 8 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया. इनमें लेक्स इंटरनेशनल स्कूल भीमताल, डे वीटो स्कूल भवाली, जीबी पंत इंटर कॉलेज भवाली, नैंसी कॉन्वेंट ज्योलिकोट, पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल, हरमन गमीनर स्कूल भीमताल और मेजबान सैनिक स्कूल घोड़ाखाल शामिल रहे.

नैनीताल: देश के जाने-माने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अंतर विद्यालय क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन हुआ. इस रेस में मेजबान सैनिक स्कूल घोड़ाखाल चैंपियन बना. प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन वीएस डंगवाल ने पुरस्कार प्रदान करते हुए विजेताओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

मेजबान सैनिक घोड़ाखाल ने जीती प्रतियोगिता: इस दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया. भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल द्वितीय और पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल तृतीय स्थान पर रहे.

ग्रुप कैप्टन प्रधानाचार्य वीएस डंगवाल ने किया उत्साहवर्धन: इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन वीएस डंगवाल ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में अनुशासन, धैर्य और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाते हैं. कार्यक्रम का समापन आयोजन सचिव विभव श्रीवास्तव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ.

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल: सैनिक स्कूल घोड़ाखाल सेना में जाने के इच्छुक बालक-बालिकाओं के लिए एक आदर्श विद्यालय है. सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल जिले में स्थित है. यह छात्र-छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय है. इस विद्यालय में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) की मेरिट सूची के आधार पर वर्ष में एक बार होता है. प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा कराई जाती है. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु प्रवेश वर्ष की 31 मार्च तक कक्षा VI के लिए 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए. कक्षा IX में प्रवेश के लिए उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 67% सीटें आरक्षित हैं. बाकी 33% सीटें अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए हैं. यहां शिक्षा के साथ छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारा जाता है. उनमें अनुशासन के साथ नेतृत्व क्षमता के गुण विकसित किए जाते हैं.

ये भी पढ़ें: सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पहुंचे एयर मार्शल सुनील काशीनाथ, कैडेट्स को मोटिवेट कर दिए गुरुमंत्र