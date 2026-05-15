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सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बना अंडर-14 फुटबॉल चैंपियन, पहली बार सुब्रतो कप के लिए क्वालिफाई

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ने पहली बार सुब्रतो कप के लिए क्वालिफाई कर सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया.

फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम
फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम (फोटो सोर्स- सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ने अखिल भारतीय आईपीएससी फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर-14 बालक वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. शुक्रवार को हुए फाइनल मुकाबले में मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की. इस जीत के साथ ही स्कूल ने पहली बार प्रतिष्ठित सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है.

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि 11 से 15 मई तक आयोजित टूर्नामेंट में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन तालमेल, आक्रामक खेल और मजबूत रक्षा पंक्ति का प्रदर्शन करते हुए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ चैंपियन बना. ताशी नामग्याल अकादमी गंगटोक उपविजेता रही, जबकि मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़
मारोह को संबोधित करते विधायक चंद्रभानसिंह आक्या (फोटो सोर्स- सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़)

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अगस्त-सितंबर में होगा सुब्रतो कप: सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के कैडेट रविन्द्र को शानदार खेल के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. डीपीएस आरके पुरम नई दिल्ली के हर्ष उप्पल को बेस्ट गोलकीपर और ताशी नामग्याल अकादमी गंगटोक के रीयोंग को बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मिला. जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 65वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट अगस्त-सितंबर 2026 में आयोजित होगा. सैनिक स्कूल की यह उपलब्धि विद्यालय, चित्तौड़गढ़ जिले एवं पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है. पहली बार चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की टीम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है.

विधायक आक्या ने किया सम्मानित: समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने विजेता टीम को चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की. उन्होंने कहा कि यह जीत कठोर परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है. खेल नेतृत्व क्षमता, धैर्य और टीमवर्क को विकसित करते हैं. प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया, उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर सी श्रीकुमार के निर्देशन में हुआ. संयोजक चंद्रप्रकाश गोयल रहे. आईपीएससी ऑब्जर्वर राजेश ओझा रहे. समारोह में पूर्व पार्षद नवीन पटवारी, शैलेन्द्र झंवर, ओम शर्मा, सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र डॉ केएस कांग, शरद गंगवार, अरुण शर्मा एवं समस्त स्टाफ मौजूद था.

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इन टीमों ने लिया भाग: इस प्रतियोगिता में देश के 14 प्रतिष्ठित विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया. इनमें मेयो कॉलेज अजमेर, डीपीएस आरकेपुरम नई दिल्ली, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, द लॉरेंस स्कूल, एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर, पाइन ग्रोव स्कूल सोलन, द संस्कार वैली स्कूल भोपाल, मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली, जेनेसिस ग्लोबल पब्लिक स्कूल नोएडा, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय, हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट, ताशी नामग्याल अकादमी गंगटोक, द मान स्कूल नई दिल्ली एवं मेजबान सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ शामिल रहे.

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