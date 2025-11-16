ETV Bharat / state

ठंड के साथ बूंदी के बाजार में लौटी गजक की भीनी महक, महंगाई ने घटाई बिक्री

बीते दो साल से गुड़, शक्कर और तिल्ली के दामों में वृद्धि ने गजक को आम आदमी से थोड़ा दूर कर दिया.

Artisans making Gajak in Bundi
बूंदी में गजक बनाते कारीगर (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 10:03 AM IST

बूंदी: सर्दियों में बूंदी का तापमान जैसे जैसे गिरता है, उसी तेजी से शहर में गजक की खुशबू बढ़ने लगती है. गुड़ की मीठी महक, तिल्ली का खमीर और देसी कारीगरों का हुनर, यह सब सर्दियों से बचाव में अहम है. ताजा तैयार गजक की खुशबू गलियों में तैरने लगी है, लेकिन महंगाई के कारण हर घर तक पहुंच नहीं पा रही है.बीते दो साल से गुड़, शक्कर और तिल्ली के दामों में वृद्धि ने गजक को आम आदमी की पहुंच से थोड़ा दूर कर दिया.

शहर के गुरुनानक कॉलोनी में रहने वाले कैलाश सैनी लगभग 30 वर्षों से गजक बनाने के काम से जुड़े हैं. सैनी बताते हैं कि भले स्वाद आज भी जस का तस है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने गजक की खपत आधी कर दी. आज बाजार में तिल्ली की गजक 280 रुपए किलो, जबकि गुड़ और शक्कर से बनी गजक 200 से 250 रुपए किलो बिक रही है. यह दरें कई गुना बढ़ चुकी हैं. पहले लोग किलो–दो किलो गजक पैक कराते थे. अब आधे किलो तक सिमट गए.

गजक कारोबारी बोले...

पढ़ें: 20 साल पुरानी दुकान खास मिठाई के लिए है मशहूर, स्वाद ऐसा की नाम सुनते ही आ जाता है मुंह में पानी

तीन पीढ़ियों की विरासत: बूंदी का सैनी परिवार पांच दशक से गजक बना रहा है. कैलाश सैनी बताते हैं कि यह व्यवसाय उनके पिता चौथमल सैनी ने 40–45 वर्ष पहले शुरू किया था. शुरू में कोटा से गजक लाकर बूंदी में बेचते थे. धीरे-धीरे वहां से कारीगर बुलाए और साथ काम किया. फिर खुद गजक बनाने लगे. चौथमल ने अपने बेटे कैलाश और ओमप्रकाश को बचपन से ही गजक बनाना सिखाया. आज पिता चौथमल तो नहीं रहे, लेकिन तीसरी पीढ़ी, यानी ओमप्रकाश सैनी के बेटे गजक बनाने के व्यवसाय को नई ऊर्जा दे रहे हैं.

तीन दशक में दाम चार गुना, खपत आधी: ओमप्रकाश सैनी 30 साल पुराने आंकड़े बताते हैं. उनका कहना थाा कि जब गुड़ 10 रुपए किलो, शक्कर 12 रुपए किलो और गजक 40–50 रुपए किलो मिलती थी. आज शक्कर 43–45 रुपए किलो, गुड़ 60–70 रुपए किलो और उनसे बनने वाली गजक 200–280 रुपए किलो तक पहुंच गई. पहले लोग गजक किलो में खरीदते थे, लेकिन आज 250 ग्राम भी जेब पर भारी लगने लगी है.

ठंड के साथ बाजार में लौटी गजक की महक
ठंड के साथ बाजार में लौटी गजक की महक (6)

फास्ट फूड का असर: कैलाश सैनी ने बताया कि गजक सर्दियों का मावा मानी जाती है. बदलती जीवनशैली के साथ ही युवाओं की पसंद भी बदली है. आज के युवा चटपटे आइटम, कुरकुरे और फास्ट फूड के दीवाने हैं. मीठे से कई लोग परहेज करने लगे हैं. ऐसे में गजक सिर्फ बुजुर्गों की पसंद बनकर रह गई. इस बदलाव ने गजक के बाजार पर सीधा प्रभाव डाला.

तीन माह सबसे व्यस्त: कैलाश सैनी ने घर के बाहर छोटा लेकिन गजक बनाने का व्यवस्थित कारखाना बना रखा है. नवंबर शुरू होते ही कारखाने में सुबह से देर शाम तक गजक बनाई जाती है. सर्दियों के तीन माह नवंबर, दिसंबर और जनवरी इस परिवार के लिए सबसे व्यस्त समय होता है. ओम प्रकाश सैनी, कैलाश सैनी, ओम प्रकाश के बेटे भारत और अरुण कुमार, रिश्तेदार दुर्गालाल दिनभर गजक की विभिन्न वैरायटी तैयार करने में जुटे रहते हैं.

बढ़ते दामों से फीका पड़ा लोगों का ज़ायका
बढ़ते दामों से फीका पड़ा लोगों का ज़ायका (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

गजक की वैरायटी

  • मूंगफली पट्टी
  • गुड़ की गजक
  • मावा बाटी
  • सादा बाटी
  • पराठे
  • तिल्ली के लड्डू
  • तिल पट्टी

