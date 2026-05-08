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'पिंटू भूपेंद्र बन गया': मदन राठौड़ की चुटकी से गूंजा कार्यक्रम, सीएम बोले – कांग्रेस ने रोकी सदस्यता, हमने 10 लाख जोड़े

सैनी समाज के कार्यक्रम में मौजूद सीएम शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ व अन्य अतिथि ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 'पिंटू अब भूपेंद्र बन गया' – यह चुटकी राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सैनी समाज के कार्यक्रम में ली. मौका था महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर सैनी समाज द्वारा आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए. भूपेंद्र सैनी को राष्ट्रीय आयोजन समिति में सदस्य बनाए जाने पर समाज ने उनका सम्मान किया. इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सहकारिता समितियों में सदस्यता रोक दी थी, जबकि हमारी सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा. वहीं फुले के आदर्शों को याद करते हुए सीएम ने हर जिले में मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की. शिक्षा, किसान और सहकारिता पर केंद्रित यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से भी गरमाया रहा. मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए शिक्षा, किसान और सहकारिता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया. इस दौरान सहकारिता समितियों का जिक्र करते हुए सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस सरकार में सहकारिता समितियों में सदस्यता अभियान को रोकने का काम किया गया, जबकि हमारी सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को सदस्यता दिलाने का काम किया. पढ़ें: अजमेर : फुले जयंती कार्यक्रम में हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन राठौड़ को बोलने से रोका शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के राष्ट्र एवं समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए कहा कि फुले ने समाज को मजबूत करने और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया. उनका मानना था कि हर समस्या का समाधान शिक्षा है. राज्य सरकार लगातार इसी सोच को आगे बढ़ा रही है. प्रदेश सरकार ने हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा हर जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है. सीएम ने बताया कि छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बेहतर अवसर मिल सकें.