'पिंटू भूपेंद्र बन गया': मदन राठौड़ की चुटकी से गूंजा कार्यक्रम, सीएम बोले – कांग्रेस ने रोकी सदस्यता, हमने 10 लाख जोड़े
महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कार्यक्रम में सैनी समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा.
Published : May 8, 2026 at 3:30 PM IST
जयपुर: 'पिंटू अब भूपेंद्र बन गया' – यह चुटकी राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सैनी समाज के कार्यक्रम में ली. मौका था महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर सैनी समाज द्वारा आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए. भूपेंद्र सैनी को राष्ट्रीय आयोजन समिति में सदस्य बनाए जाने पर समाज ने उनका सम्मान किया. इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सहकारिता समितियों में सदस्यता रोक दी थी, जबकि हमारी सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा. वहीं फुले के आदर्शों को याद करते हुए सीएम ने हर जिले में मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की. शिक्षा, किसान और सहकारिता पर केंद्रित यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से भी गरमाया रहा.
मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए शिक्षा, किसान और सहकारिता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया. इस दौरान सहकारिता समितियों का जिक्र करते हुए सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस सरकार में सहकारिता समितियों में सदस्यता अभियान को रोकने का काम किया गया, जबकि हमारी सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को सदस्यता दिलाने का काम किया.
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शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के राष्ट्र एवं समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए कहा कि फुले ने समाज को मजबूत करने और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया. उनका मानना था कि हर समस्या का समाधान शिक्षा है. राज्य सरकार लगातार इसी सोच को आगे बढ़ा रही है. प्रदेश सरकार ने हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा हर जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है. सीएम ने बताया कि छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बेहतर अवसर मिल सकें.
कांग्रेस ने रोक लगाने का काम किया: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सहकारिता समितियों में सदस्यता अभियान को रोकने का काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को सदस्यता दिलाई है. उन्होंने कहा कि सरकार डेयरी क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होने से किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है. किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है. वर्ष 2027 तक सभी किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. गोपालक कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से पशुपालकों एवं किसानों को राहत दी जा रही है. उन्होंने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि 'खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में' रोकने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है.
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'पिंटू भूपेंद्र बन गया': भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने भूपेंद्र सैनी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह समाज के लिए गर्व की बात है. राठौड़ ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 200 साल पहले शिक्षा का जो अलख जगाया, वह आज समाज को नई दिशा दे रहा है. राठौड़ ने मजाक के अंदाज में कहा, 'प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली टीम में भूपेंद्र सैनी को शामिल किया गया है, इसलिए अब आपके समाज का 'पिंटू' 'भूपेंद्र' बन गया है.' उन्होंने सैनी की तेज आवाज़ को लेकर भी चुटकी ली, 'बोलता बहुत तेज है, इसके साइलेंसर लगाने की जरूरत है.'
फुले के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाना है: भूपेंद्र सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाने की चिंता की है. उन्होंने मांग की कि प्रदेश की मंडियों में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमाएं लगाई जाएं तथा स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों का नाम उनके और सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा जाए. उन्होंने सीकर में छात्रावास निर्माण की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि मां भारती के लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है.