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बालक नाथ के बयान पर बढ़ा विवाद: सैन समाज का भाजपा मुख्यालय पर विरोध, सार्वजनिक माफी की मांग

तिजारा विधायक बाबा बालक नाथ के बयान पर सैन समाज ने विरोध जताया और भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिलकर सार्वजनिक माफी की मांग की.

सैन समाज का विरोध
सैन समाज का विरोध (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 3:42 PM IST

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जयपुर : तिजारा से भाजपा विधायक बाबा बालक नाथ के एक कथित विवादित बयान को लेकर सैन (नाई) समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिला. समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताया और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की. समाज के लोगों ने कहा कि अगर विधायक सार्वजनिक तौर पर या सोशल मीडिया के जरिए माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले दिनों समाज सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगा. इस मामले में कांग्रेस ने भी निशाना साधा है.

सार्वजनिक रूप से माफी मांगें : नारायण धाम अध्यक्ष विनोद करेल ने आरोप लगाया कि विधायक बालक नाथ ने एक जेईएन को फटकार लगाते हुए विवादित टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. इस बयान को समाज ने अपमानजनक बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. समाज का कहना है कि इस तरह की भाषा न केवल नाई समाज बल्कि मेहनतकश और दस्तकार वर्ग का भी अपमान है.

सैन समाज का विरोध (ETV Bharat Jaipur)

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी, लेकिन सैन समाज इस पर संतुष्ट नहीं हुआ. समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि जब तक विधायक बालक नाथ स्वयं सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में कहा कि नाई समाज परंपरागत रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. जन्म, विवाह और अन्य संस्कारों में 36 कौम के साथ खड़े रहने वाला यह समाज सेवा और समर्पण के लिए जाना जाता है. ऐसे में इस तरह की टिप्पणी से समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है.

ओबीसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र सैन (ETV Bharat Jaipur)

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माफी नहीं तो होगा आंदोलन : केशकला विकास के प्रदेश मंत्री रामावतार भेंसवा ने संत शिरोमणि सेन जी महाराज, जननायक कर्पूरी ठाकुर और ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में इस समाज का योगदान रहा है. ऐसे में किसी भी जाति विशेष का अपमान न तो एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है और न ही सामाजिक समरसता के अनुरूप है. सैन समाज भाजपा को वोट करता है. प्रदेश में जब जब भी भाजपा की सरकार बनी सैन समाज ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन उसी पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेताओं की ओर से समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो समाज आहत होता है. समाज के प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई और विधायक ने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे का असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है.

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अध्यक्ष ने मांगी माफी : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि किसी भी समाज के लिए किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. समाज के लोगों ने आकर मुलाकात की है. उन्होंने अपनी जो पीड़ा थी वह बयां की है. परिवार का मुखिया होने के नाते उनसे विधायक की ओर से की गई टिप्पणी पर माफी मांगी है. इसके साथ ही विधायक से भी बात की है.

वहीं, कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ओबीसी विभाग के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और ओबीसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र सैन का कहना है कि भाजपा विधायक बाबा बालक नाथ की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर सेन समाज में आक्रोश व्याप्त है. एक विधायक को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करनी चाहिए. राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के सेन समाज के लोगों में इस बयान को लेकर आक्रोश है और समाज ने इसकी निंदा की है. अगर भाजपा विधायक ने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में उनके पुतले जलाए जाएंगे और विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. यह अपमान सैन समाज का नहीं बल्कि ओबीसी की सभी जातियों का अपमान है. आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी समाज के लोग तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जाकर उन्हें चुनाव हराने का काम करेंगे.

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PROTEST AGAINST MLA BABA BALAK NATH
MLA BALAKNATH REMARKS ON SAIN SAMAJ
SAIN SAMAJ PROTEST IN JAIPUR

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