शिवरीनारायण के महानदी में नाविकों के 2 गुट, लकड़ी की बोट Vs फायबर स्पोर्ट बोट, नगर पंचायत ने क्या कहा?
फायबर स्पोर्ट बोट वाले नाविक भी महानदी में नाव चलाना चाहते हैं लेकिन परंपरागत पुराने नाविक इसके खिलाफ हैं. इसी पर विवाद गहरा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 3:00 PM IST
जांजगीर चांपा: जिले के शिवरीनारायण नगर पंचायत में 26 मार्च से नाविक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे हैं. लकड़ी की नाव का संचालन होना और फाइबर बॉडी नाव के संचालन पर रोक लगाना आंदोलन की मुख्य वजह है. प्रदेश में शिवरीनारायण का नाम प्रमुख धार्मिक स्थल के साथ पर्यटन के क्षेत्र में उभरता जा रहा है, इसके कारण अब नाविकों में कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है. अब पारंपरिक लकड़ी के सस्ते नाव के अलावा अत्याधुनिक फाइबर बॉडी हाई स्पीड महंगे नाव के आने से विवाद गहरा गया है.
फाइबर बॉडी नाव वाले नाविकों का दावा
शिवरीनारायण में नाविकों और नगर पंचायत के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. दरअसल नगर पंचायत ने महानदी में लकडी के 45 बड़े नाव संचालन के लिए नाविकों को आदेश दिया है. साथ ही फाइबर बॉडी के नाव पर रोक लगा कर उसके मोटर जब्त कर लिए हैं. इसके कारण नाविक दो गुट में बंट गए है.
फाइबर बॉडी नाव चलाने की मांग
एक गुट 26 मार्च से अनिश्चित कालीन हड़ताल में बैठ गया है, ये नए नाविकों का गुट है जो अपनी फाइबर बॉडी नाव को भी नदी में चलाने की अनुमति मांग रहा है. साथ ही नगर पंचायत के हर शर्त और नियम के साथ 20 प्रतिशत टैक्स देने के लिए भी तैयार है. त्रिवेणी संगम नाविक समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने ढाई से तीन लाख रुपये खर्च कर फाइबर बॉडी नाव खरीदी है, लेकिन नगर पंचायत अनुमति नहीं दे रहा है.
हमारा मोटर जब्त कर लिए हैं. जगह-जगह सभी अधिकारियों से मांग कर चुके हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं हमारी मोटर वापस करें- धर्मेंद्र केशरवानी, फाइबर बोट नाविक
पुराने नाविकों की अलग राय
वहीं पुराने नाविक हाई स्पीड मोटर बोट को अपने लकड़ी के नाव के साथ संचालन नहीं करने की मांग कर रहे हैं, नाविकों का मानना है कि हाई स्पीड नाव चलाने से पुराने नाविकों के काम में असर पड़ेगा, इसलिए हाई स्पीड मोटर बोट को दूसरे स्थान में से संचालित करने के लिए नगर पंचायत के अधिकारी और अध्यक्ष से कर रहे हैं
हमारा नाव लकड़ी का, व्यापारी फाइबर का नाव चला कर पुराने नाविकों के पास रोजी रोटी में संकट ला सकते हैं- अजय केवट, अध्यक्ष नाविक संघ
नगर पंचायत ने क्या कहा?
नगर पंचायत के अध्यक्ष ने कहा कि लकड़ी की नाव चलाने वाले पुराने लोग मछुआ समाज के लोग हैं, जिनके रोजगार के लिए नाव संचालन का जिम्मा सौंपा गया है, हाई स्पीड मोटर बोट के लिए स्पोर्ट साइड की तैयारी चल रही है, जिसमें अनुमति दी जाएगी.
अलग घाट पर फाइबर बोट
त्रिवेणी विहार नाविक समिति के 8 दिनों से चल रहे आंदोलन को समाप्त कराने के लिए पुलिस, नगर पंचायत, और दोनों नाविकों के समिति के बीच बैठक की गई. लम्बी चर्चा के बाद इस बात की सहमति बनी कि फाइबर बोट को अलग घाट से संचालित किया जाएगा और पुराने नाविकों के काम में प्रभावित नहीं करने पर सहमति बनी. आगामी 10 दिनों के बाद ही विधिवत संचालन के दिशा में निर्देश देने पर आज आंदोलन को समाप्त किया गया.