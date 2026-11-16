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मंच से नेताजी ने पूछा इस्तीफा दे दूं क्या? जनता ने कहा दे दो, विधायक की किरकिरी

मंच से नेताजी ने पूछा इस्तीफा दे दूं क्या? जनता ने कहा दे दो ( Etv Bharat )

रतलाम : सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार को भरे मंच से विधायक पद से इस्तीफा की पेशकश करना भारी पड़ गया. मंच से जैसे ही कमलेश्वर डोडियार ने पूछा कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं? तभी जनता की आवाज आई कि हां, इस्तीफा दे दो. लोगों से अप्रत्यक्षित जवाब सुनकर विधायक सकते में आ गए. बात को संभालते हुए विधायक जी को कहना पड़ा कि हां दे देंगे इस्तीफा, इसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा.

जनता का जवाब सुनकर चौंके विधायक (Source- Social Media) विधायक की हुई जमकर किरकिरी ये वाक्या जनजातीय गौरव दिवस पर रतलाम के रानीसिंग में आयोजित एक कार्यक्रम की है, जिसमें झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार की जमकर किरकिरी हो गई. कमलेश्वर डोडियार 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी से मध्य प्रदेश में एकमात्र विधायक बने थे. जिसके बाद वह मोटरसाइकिल से भोपाल जाने, मुख्यमंत्री से मंत्री पद मांगने और झोपड़ी वाले विधायक के नाम से काफी चर्चित हो गए थे.