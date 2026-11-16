मंच से नेताजी ने पूछा इस्तीफा दे दूं क्या? जनता ने कहा दे दो, विधायक की किरकिरी
रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार की जमकर हुई किरकिरी, जनता ने कहा दे दो इस्तीफा. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:58 AM IST
रतलाम : सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार को भरे मंच से विधायक पद से इस्तीफा की पेशकश करना भारी पड़ गया. मंच से जैसे ही कमलेश्वर डोडियार ने पूछा कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं? तभी जनता की आवाज आई कि हां, इस्तीफा दे दो. लोगों से अप्रत्यक्षित जवाब सुनकर विधायक सकते में आ गए. बात को संभालते हुए विधायक जी को कहना पड़ा कि हां दे देंगे इस्तीफा, इसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा.
विधायक की हुई जमकर किरकिरी
ये वाक्या जनजातीय गौरव दिवस पर रतलाम के रानीसिंग में आयोजित एक कार्यक्रम की है, जिसमें झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार की जमकर किरकिरी हो गई. कमलेश्वर डोडियार 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी से मध्य प्रदेश में एकमात्र विधायक बने थे. जिसके बाद वह मोटरसाइकिल से भोपाल जाने, मुख्यमंत्री से मंत्री पद मांगने और झोपड़ी वाले विधायक के नाम से काफी चर्चित हो गए थे.
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जनता का जवाब सुनकर चौंके विधायक
सोशल मीडिया पर कमलेश्वर डोडियार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सैलाना विधायक मंच से आम लोगों और आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं. कमलेश्वर डोडियार ने इस दौरान जनता से पूछा, '' क्या करूं इस्तीफा दे दूं? आप कहें तो मैं दे दूं? विधायक के यह पूछते ही मंच के नीचे से आवाज आने लगी कि 'दे दो'. मंच के नीचे से अप्रत्याशित जवाब मिलने पर विधायक भी कुछ सेकेंड के लिए चकरा गए. मंच का संचालन कर रहे अन्य व्यक्ति ने मामला संभालने की कोशिश की लेकिन इस्तीफा दे देने की आवाज आती रही. जिस पर कमलेश्वर डोडियार ने कहा, 'हां दे देंगे इस्तीफा, इसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा.''
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इस वीडियो और पूरे घटनाक्रम को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. इस घटना से विधायक की लोकप्रियता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.