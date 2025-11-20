ETV Bharat / state

बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का खुलासा; अवैध संबंध की वजह से रिश्तेदारों ने किया मर्डर

बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का खुलासा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बदायूं: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के खेड़ा बुजुर्ग गांव में 16/17 नवंबर की रात हुई पुजारी की हत्या का खुलासा हो गया है. यह मर्डर अवैध संबंध की वजह से किया गया था. पुलिस ने हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने पूछताछ में यह बताया कि सर्वेश्वर साईं मंदिर का पुजारी उनका रिश्तेदार था और वह बार-बार मना करने पर भी विवाहिता से बात करता था. इसीलिए उसकी हत्या कर दी थी. बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. इनके दो भाई विशेष कुमार उर्फ छोटू पुत्र अमरीश चंद्र शर्मा, नीतेश कुमार शर्मा पुत्र अमरीश चंद्र शर्मा दोनों निवासी ग्राम परौर, थाना परौर जिला शाहजहांपुर हैं. तीसरा हिमांशु पुत्र सत्यदेव निवासी ग्राम मनसा नगला, थाना उसावा, जिला बदायूं है. विशेष और नीतेश की एक बहन है, जिसकी शादी तीसरे आरोपी हिमांशु से हुई है. मृतक मनोज शंखवार उनकी से 2019 से ही संपर्क में था. बहन की शादी होने और दो बेटियां होने के बाद भी मनोज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था. इसलिए महिला के पति हिमांशु और दोनों साले विशेष और नीतेश ने प्लानिंग करके मनोज की हत्या कर दी. बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) हत्या को दी थी लूट की शक्ल: एसएसपी ने बताया कि इन्होंने हत्याकांड को लूट का शक्ल देने के इरादे से मंदिर से मुकुट चोरी किया था. मंदिर के सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ ले गए थे. तीनों के पास से घटना में चोरी किए गए चांदी के दो मुकुट बरामद किए गए हैं. हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई. इनका मंदिर में पहले से आना-जाना था, इसलिए इन्होंने आसानी से मंदिर में एंट्री की और गमछे से गला घोंटकर पुजारी मनोज की हत्या कर दी. इसके बाद तीनों वहां से फरार हो गए. घटना के खुलासे के लिए दर्जनों सीसीटीवी खंगाले, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया.