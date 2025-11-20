ETV Bharat / state

बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का खुलासा; अवैध संबंध की वजह से रिश्तेदारों ने किया मर्डर

बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का खुलासा.
बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 10:21 AM IST

4 Min Read
बदायूं: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के खेड़ा बुजुर्ग गांव में 16/17 नवंबर की रात हुई पुजारी की हत्या का खुलासा हो गया है. यह मर्डर अवैध संबंध की वजह से किया गया था. पुलिस ने हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने पूछताछ में यह बताया कि सर्वेश्वर साईं मंदिर का पुजारी उनका रिश्तेदार था और वह बार-बार मना करने पर भी विवाहिता से बात करता था. इसीलिए उसकी हत्या कर दी थी.

बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. इनके दो भाई विशेष कुमार उर्फ छोटू पुत्र अमरीश चंद्र शर्मा, नीतेश कुमार शर्मा पुत्र अमरीश चंद्र शर्मा दोनों निवासी ग्राम परौर, थाना परौर जिला शाहजहांपुर हैं. तीसरा हिमांशु पुत्र सत्यदेव निवासी ग्राम मनसा नगला, थाना उसावा, जिला बदायूं है.

विशेष और नीतेश की एक बहन है, जिसकी शादी तीसरे आरोपी हिमांशु से हुई है. मृतक मनोज शंखवार उनकी से 2019 से ही संपर्क में था. बहन की शादी होने और दो बेटियां होने के बाद भी मनोज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था. इसलिए महिला के पति हिमांशु और दोनों साले विशेष और नीतेश ने प्लानिंग करके मनोज की हत्या कर दी.

बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

हत्या को दी थी लूट की शक्ल: एसएसपी ने बताया कि इन्होंने हत्याकांड को लूट का शक्ल देने के इरादे से मंदिर से मुकुट चोरी किया था. मंदिर के सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ ले गए थे. तीनों के पास से घटना में चोरी किए गए चांदी के दो मुकुट बरामद किए गए हैं. हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई.

इनका मंदिर में पहले से आना-जाना था, इसलिए इन्होंने आसानी से मंदिर में एंट्री की और गमछे से गला घोंटकर पुजारी मनोज की हत्या कर दी. इसके बाद तीनों वहां से फरार हो गए. घटना के खुलासे के लिए दर्जनों सीसीटीवी खंगाले, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया.

अभियुक्तों का कबूलनामा: पुलिस पूछताछ में अभियुक्त विशेष उर्फ छोटू और उसके भाई नीतेश ने बताया कि उनकी बड़ी बहन की शादी मृतक पुजारी के बड़े भाई प्रदीप शर्मा के साथ हुई थी. करीब 3 साल पहले बीमारी की वजह से बहन की मौत हो गई. तब उनकी दूसरी बहन जो अविवाहित थी, वह अक्सर बड़ी बहन की ससुराल में प्रदीप शर्मा के घर पर रहती थी.

मृतक मनोज शर्मा उर्फ मनोज शंखधार उनके बहनोई प्रदीप शर्मा का सगा छोटा भाई था. वह भी प्रदीप शर्मा के यहां आता-जाता रहता था. इसी दौरान मृतक मनोज का उनकी छोटी बहन के साथ अफेयर हो गया. वह शादी करना चाहता था, लेकिन हमारे परिवार वालों ने बहन की शादी मनोज से नहीं की.

बहन-बहनोई के बीच दरार: उन्होंने बताया कि हमारे परिवार ने अभियुक्त हिमांशु पुत्र सत्यदेव निवासी ग्राम मनसा नगला, थाना उसावा, से बहन की शादी कर दी. शादी होने के बाद भी मृतक मनोज मेरी बहन के संपर्क में रहा. यह बात जब बहनोई हिमांशु को पता चली तो घर में झगड़े होने लगे.

इन्हीं झगड़ों की वजह से बहन और बहनोई हिमांशु के बीच मनमुटाव हो गया. मेरी बहन ने वर्ष 2020 में हिमांशु थाना उसावा पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवा दिया. बाद में रिश्तेदारों ने समझा-बुझाकर इनके बीच इस शर्त पर समझौता कराया कि मनोज शंखधार वैवाहिक रिश्तों में हस्तक्षेप नही करेगा.

नहीं माना तो कर दी हत्या: अभियुक्तों ने बताया कि इसके बाद कुछ दिनों तक मामला ठीक रहा, लेकिन मनोज शंखधार फिर से उनकी बहन के संपर्क में आ गया. इनके बीच दोबारा मतभेद होने लगे. कई बार रिश्तेदारो ने मनोज शंखधार को समझाया, लेकिन वह नहीं माना.

इसी बात से परेशान होकर हमने अपने बहनोई हिमांशु के साथ योजना बनाई. 16/17 की रात में मनोज शंखधार की मंदिर परिसर में उसके ही कमरे में जाकर अंगोछे से गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए घटना को लूटपाट का रूप दिया. मृतक का मोबाइल और मंदिर परिसर से दो चांदी के मुकुट भी ले गए. अपनी पहचान छिपाने के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी निकालकर ले गए थे.

