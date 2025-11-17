बदायू में साईं मंदिर के पुजारी की गला घोंटकर हत्या, हाथ-पैर बंधे मिले
कैमरे तोड़कर डीवीआर भी ले गए हत्यारे, पुलिस मामले की जांच में जुट हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 12:09 PM IST
बदायूं: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में साईं मंदिर में पुजारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, गला घोंटकर पूजारी की हत्या की गई है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट हुई है.
पुलिस के अनुसार, बदायूं के थाना कुंवरगांव क्षेत्र के कलिया काजमपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय मनोज शंखधार पुत्र नन्हूमल सर्वेश्वर साई मंदिर में पुजारी थे. उनका शव मंदिर के प्रांगण में बने उनके कमरे से सोमवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. उनके हाथ और पैर गमछे से बंधे थे. मंदिर का मुख्य द्वार खुला हुआ था. मंदिर में लगे सीसीटीवी का डीबीआर गायब है. चौकाने वाली बात यह है कि मंदिर में किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है.
घटना का पता उस समय चला, जब सुबह-सुबह एक श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचा. उसने देखा कि पुजारी का शव उनके कमरे में पड़ा था. पुजारी के हाथ-पैर बंधे हुए थे.
एसपी सिटी बृजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया. पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है. जांच में मंदिर से कोई भी सामान चोरी होने की घटना प्रकाश में नहीं आई है. मंदिर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ह्रदेश कठेरिया ने बताया है कि पुजारी की हत्या गला दबाकर की गई है. जिसकी जांच की जा रही है.
